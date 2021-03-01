Пономарьов, DZIDZIO, Пивоваров і ALEKSEEV заспівали разом. Попереджаємо, відео може викликати сльози
Артисти зворушливо виконали україномовну пісню
Олександр Пономарьов, який кілька тижнів ховався в костюмі Лева на шоу "Маска", до першого дня весни презентував подарунок для слухачів.
На своєму YouTube-каналі народний артист України опублікував відео, де виконав зворушливу композицію разом із DZIDZIO, Артемом Пивоваровим і ALEKSEEV.
"Весна прийшла! Ура!" – оголосив про прем'єру Пономарьов у понеділок, 1 березня.
Композицію авторства Олександра Пономарьова оцінили багато прихильників співака, в числі яких і Віктор Павлік. "Саня, дуже класно! Ви великі молодці", – написав співак у коментарях в Instagram.
Пономарьов, DZIDZIO, Пивоваров і ALEKSEEV співали в супроводі музичного оркестру і диригента. Запис композиції "Чому" відбувся у студії звукозапису Олександра Пономарьова.
Нагадаємо, що раніше Олександр Пономарьов та Олег Винник переспівали хіт "Вовчиця".
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