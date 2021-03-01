Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Пономарьов, DZIDZIO, Пивоваров і ALEKSEEV заспівали разом. Попереджаємо, відео може викликати сльози

Сьогодні, 14:30

Артисти зворушливо виконали україномовну пісню

Олександр Пономарьов, який кілька тижнів ховався в костюмі Лева на шоу "Маска", до першого дня весни презентував подарунок для слухачів.

На своєму YouTube-каналі народний артист України опублікував відео, де виконав зворушливу композицію разом із DZIDZIO, Артемом Пивоваровим і ALEKSEEV.

"Весна прийшла! Ура!" – оголосив про прем'єру Пономарьов у понеділок, 1 березня.

Композицію авторства Олександра Пономарьова оцінили багато прихильників співака, в числі яких і Віктор Павлік. "Саня, дуже класно! Ви великі молодці", – написав співак у коментарях в Instagram.

Читайте також:
"Мене ставили на табуретку": Олександр Пономарьов про сімейну традицію на 8 Березня

Пономарьов, DZIDZIO, Пивоваров і ALEKSEEV співали в супроводі музичного оркестру і диригента. Запис композиції "Чому" відбувся у студії звукозапису Олександра Пономарьова.

Нагадаємо, що раніше Олександр Пономарьов та Олег Винник переспівали хіт "Вовчиця".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
ALEKSEEV опублікував фото з солісткою "ВІА Гра" після чуток про розлучення Колаборація року: Пономарьов записав колядку з Кароль, Дзідзьо, Білик і Скрипкою Дзідзьо хотів би змінити гімн України. Співак назвав альтернативу
Олександр Пономарьов DZIDZIO ALEKSEEV Артем Пивоваров
Реклама

Новини партнерів

Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Алферова раскрыла правду о разводе с Абдуловым
Алферова раскрыла правду о разводе с Абдуловым
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Звезды, которые имели судимости: топ-7

Популярні статті

Сьогодні, 15:31Смачно

Десерт на 8 Березня: тарталетки із заварним кремом і малиною

Сьогодні, 13:57Events

Коли буде Масляна-2021: точна дата і як відзначається Сирний тиждень

Сьогодні, 12:50Смачно

Що приготувати на 8 Березня: рецепти салатів у вигляді квітів

Сьогодні, 09:45Events

Вихідні дні та свята в березні 2021 року в Україні

Сьогодні, 07:51Events

Яскраві листівки з першим днем весни 2021: привітання, вірші та картинки

Сьогодні, 05:37Психо

Гороскоп на сьогодні 1 березня: Терезам потрібно влаштувати вечірку, а Скорпіону зосередитися

Вчора, 19:16Events

З першим днем весни: короткі привітання і смс

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 28 лютого – 6 березня: всі знаки зодіаку

Вчора, 06:15Психо

Гороскоп на сьогодні, 28 лютого: на Овна чекає хороший день, а Тельця – сюрприз

Вчора, 05:05Events

28 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

27 лютогоЗірково

Шокуюча Бабка і танго Каменських з Поляковою: яким був шостий ефір шоу "Маска"

27 лютогоЗірково

На шоу "Маска" вперше вгадали зірку: хто був у костюмі Лева

27 лютогоЗірково

NK і Полякова поцілувалися в шостому випуску "Маски"

27 лютогоTravel

Від Антарктиди відколовся величезний айсберг площею в півтора Києва (фото і відео)

27 лютогоФаново

Що подарувати на 8 Березня подрузі за гороскопом

27 лютогоЗірково

Вагітна Репяхова і Павлік відпочивають в Єгипті: скільки коштує їхній номер в готелі

Новини партнерів

Со скандалом ушел один из главных актеров из "Квартал 95"
Со скандалом ушел один из главных актеров из "Квартал 95"
56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
Нежный, как крем. Как приготовить медовик
Нежный, как крем. Как приготовить медовик
На Мальдивах. Екатерина Кухар похвасталась фигурой в купальнике
На Мальдивах. Екатерина Кухар похвасталась фигурой в купальнике
Анфиса Чехова в бикини соблазнительно изогнулась в бассейне
Анфиса Чехова в бикини соблазнительно изогнулась в бассейне
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Ярославский раскрыл правду о закулисье шоу МастерШеф
Ярославский раскрыл правду о закулисье шоу МастерШеф
Горячая Доминикана! Кокетливая жена Дзидзьо похвасталась фигурой
Горячая Доминикана! Кокетливая жена Дзидзьо похвасталась фигурой

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти