Пономарьов, DZIDZIO, Пивоваров і ALEKSEEV заспівали разом. Попереджаємо, відео може викликати сльози

Артисти зворушливо виконали україномовну пісню

Олександр Пономарьов, який кілька тижнів ховався в костюмі Лева на шоу "Маска", до першого дня весни презентував подарунок для слухачів.

На своєму YouTube-каналі народний артист України опублікував відео, де виконав зворушливу композицію разом із DZIDZIO, Артемом Пивоваровим і ALEKSEEV.

"Весна прийшла! Ура!" – оголосив про прем'єру Пономарьов у понеділок, 1 березня.

Композицію авторства Олександра Пономарьова оцінили багато прихильників співака, в числі яких і Віктор Павлік. "Саня, дуже класно! Ви великі молодці", – написав співак у коментарях в Instagram.

Пономарьов, DZIDZIO, Пивоваров і ALEKSEEV співали в супроводі музичного оркестру і диригента. Запис композиції "Чому" відбувся у студії звукозапису Олександра Пономарьова.

Нагадаємо, що раніше Олександр Пономарьов та Олег Винник переспівали хіт "Вовчиця".

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