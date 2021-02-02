Була справа: чому українські зірки потрапляли до поліції

Зірки згадали історії, які раніше нікому не розповідали

Українські зірки можуть поділитися історіями не тільки з гастролей або драмами особистого життя. Герої нашої добірки потрапляли до поліції. Журналісти "Зіркового шляху" на телеканалі "Україна" дізналися, чому наші артисти опинялися за гратами.

Леся Нікітюк

Леся Никитюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведуча Леся Нікітюк досі не може зрозуміти, чому в 17 років вона опинилася в поліцейській дільниці через пакетик борошна. Як згадує телеведуча, подруга дала їй в пакетику рисове борошно, яку привезла з-за кордону. Коли майбутня зірка екрану поверталася додому від подруги, вирішила не стояти в черзі на маршрутку, а пройтися по місту. Лесю зупинили правоохоронці.



"Вони підійшли до мене і запитали:" Дівчинка, а що це в тебе? ". – Я говорю: "Борошно". – Вони почали сміятися, ще запитали, мовляв, чому не в закритому пакеті несу ... І в кінці забрали мене в ділянку ". – згадала історію телеведуча.



В результаті Лесі довелося кілька годин в ділянці чекати батьків.

Олександр Павлік

Віктор Павлік з сином Олександром Фото: instagram.com/viktorpavlik

Були історія пов'язана з поліцією і у сина Віктора Павліка Олександра. Йому було 13 років, коли він потрапив в поліцію через бійку. Тоді під час бійки в хід йшли палиці і пролилася кров. Сина артиста забрали, як одного з найактивніших учасників. Мама Олександра доводилося приїжджати в до дільниці кілька разів. Незважаючи на те, що сина Павліка тоді за грати не посадили, проте вони з мамою ще довго ходили др ділянці на допити для закриття справи.

Наталя Могилевська та Олена Мозгова

Наталя Могилевська та Олена Мозгова Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya, Facebook-сторінка Олени Мозгової

Багато років тому в поліцейську дільницю в Туреччині потрапили Наталя Могилевська та Олена Мозгова. Подругам тоді захотілося зіграти на роялі в ресторані. Але офіціант не зрозумів, що хочуть роботити подруги. Продюсер і співачка все хотіли пояснити офіціантові, але він їх не слухав. В результаті адміністрація ресторану викликала поліцію. Наталя і Олена просиділи в ділянці до четвертої ранку, а потім їх відпустили в готель. Правда, подруг чекав допит о дев'ятій ранку. Їм довелося включити свою акторську майстерність, аби якнайшвидше вирішити виниклу проблему.

Ольга Фреймут

Фото: instagram.com/freimutolia

11 годин за гратами у Франції провела телеведуча Ольга Фреймут. А все через зйомки ревізії в одному з французьких ресторанів

"Навіть викликали окремого спеціаліста, який видаляв наші відеоматеріали! У мене в цей момент на очах були сльози ... У нас відібрали всі речі. 11 годин ми сиділи пліч-о-пліч зі справжніми злочинцями! Без води і їжі! Навіть в туалет не пускали ", – згадала телеведуча одну з ревізій.

Потім виявилося, що видалили весь відеоматеріал через те, що в кадр телекамер потрапив місцевий бомонд.

Євген Клопотенко

Кулінар Євген Клопотенко кілька разів потрапляв до поліцейського відділку. Перший раз це Клопотенко зв'язали рано вранці на зупинці громадського транспорту, коли він ледве стояв на ногах. Чому тоді Євген виявилася в ділянці він не знає. Забирати його прийшла сестра. Другий раз Клопотенко потрапив на кілька днів др поліції через вечірку. Сусіди поскаржилися на кулінара.



"У мене жив в будинку посол і йому здавалося, що ми шумно гуляємо. Я відкрив двері, там було десять беркутівців, вони мене заламали і кинули до буцегарні. Ну, я там прожив два дні без світла, без нічого. Тому я знаю, що таке бути там ", – розповів Євген.

Більше історій зірок дивіться у програмі "Зірковий шлях":

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