Як заощадити на комуналці: лайфхаки від зірок

Зірки поділилися своїми секретами

2021 рік для українців почався з подорожчання комунальних послуг. З 1-го січня в Україні для населення зросла ціна на газ, електроенергію, опалення і холодну воду. Звичайно ж і зірок є, що про це сказати. Ексклюзивно для програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" зірки поділилися Лайфхак, як вони економлять на комунальних послугах.

Співачка Анна Завальська зазначає, що подорожчання комуналки впливає на бюджет сім'ї. Заробіток у артистки та її чоловіка залежить від кількості проєктів, адже вони творчі люди. Анна зізналася, що шукає можливість заощадити.

Анна Завальська Фото: instagram.com/anna_zavalskaya

"Наприклад, електричне опалення ми замінюємо натуральним опаленням. Так як ми розуміємо, що якщо ми будемо існувати в цій системі за її вимогам, буде скрутне становище. Тому знаходимо варіанти, які можуть мінімізувати ці витрати ", – розповіла співачка.

А ось кулінар Євген Клопотенко не звертає уваги на подорожчання.

Євген Клопотенко

"Я знімаю квартиру за 20 000 грн. За комунальні – півтори тисячі, зараз буду платити 2 200 гривень. 700 гривень, чесно, не зіграють ніякої ролі мені на оренді моєї квартири. Тому завдяки тому, що у мене зараз є можливість це платити, 700 гривень для мене в розрізі цих 20 000 гривень не мають ніякого впливу ", – зізнався кулінар.

Але все ж економити почав. Наприклад, він став вимикати підігрів підлоги.

Ведуча програми "Миссия: краса" на телеканалі "Україна" Ірина Фролова стежить за тим, щоб світло у всіх кімнатах одночасно не працювало. Також ведуча ретельно дивиться, щоб всі вікна були закриті і з щілин не задувало.

Ведуча мейковер-шоу "Місія: краса" Ірина Фролова Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Ведучий програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" Тимур Мірошниченко зізнався, що йому пощастило і вдалося трохи заощадити на опаленні. У квартирі Мірошниченко автономне опалення і включають його, коли є необхідність. Цього разу включали тільки, коли були сильні морози. Але ось є стаття витрат, яку ніяк не виходить скоротити.

Ведучий Тимур Мірошниченко Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Мабуть, найбільші витрати – це гаряча вода, тому що діти дуже люблять сидіти у ванній, грати, плюхкатіся", – розповів Тимур.

Травесті-діва Монро вміє економити на комуналці і з задоволенням ділиться своїми лайфхаками. В її квартирі опалення практично вимкнено. Монро каже, що для здоров'я корисна температура в квартирі це максимум 20 градусів.

"Я не мерзлячка, плюс у мене кішки, невелика квартира, у мене тепло, я готую. Я плачу десь в місяць не в опалювальний сезон плюс-мінус 500 гривень, в опалювальний – 800 гривень ", – розповіла Монро" Зірковому шляху ".

Монро Фото: Іван Марчук, Сьогодні

Замість ванни травесті-діва обирає душ.

"У мене бойлер варто. Я не приймаю ванну, я приймаю душ ", – сказала Монро.

А також, травесті-діва рекомендує вимикати електроприлади з розетки, якими не користуєтеся.

"Навіть якщо у вас прилад не працює, тостер, чайник, ви просто залишили праску в розетці і не включили її, то все одно споживання йде", – зазначила Монро.

Хірург Ростислав Валіхновський зазначив, що на утримання клініки йде пристойна сума. У лікаря з'явилися свої лайхаки. Наприклад, він почав використовувати led-лампочкам, сонячними батареями, які підігрівають воду, і відмовився від газу.

Ростислав Валіхновський Фото: Скріншот з YouTube

Більше лайфхаків зірок в програмі "Зірковий шлях":

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