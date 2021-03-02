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На чем экономят звезды из-за пандемии

Сегодня, 14:18

Звезды признались, как на их заработок повлияла пандемия

Пандемия коронавируса в 2020-м не пощадила ни один кошелек. Украинские звезды уже поделились лайфхаками, как сэкономить на коммуналке.Теперь эксклюзивно для программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" звезды признались, как пандемия повлияла на их траты и от каких покупок теперь отказываются.

Звездный детектив шоу "Маска" DZIDZIO, он же Михаил Хома, признался, что до начала пандемии коронавируса частенько позволял себе лишнее, например, как скупить полмагазина продуктов, которые затем лежали в холодильнике значительно дольше своего срока годности.

Фронтмен группы DZIDZIO Михаил Хома
Фронтмен группы DZIDZIO Михаил Хома
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Когда едешь голодный после работы, покупаешь, а потом все это можно выбросить. Понял, что надо осторожнее, внимательнее быть к природе. Надо покупать сколько ты съешь. И на одежду так же, потому что завтра это все ненужно", – поделился певец.

Александр Пономарев рассказал, что никогда не выбрасывал лишних денег на еду, поэтому его холодильник значительных изменений не почувствовал.

Певец Александр Пономарев
Певец Александр Пономарев
Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

"Сказать, что я там где-то экономил на еде – я не могу. Одежду покупать новую, в принципе мне ее сейчас не надо так много, потому что концерты запрещены. Дорогие покупки не делаю просто, не имею такой возможности. В принципе, я все равно продолжаю работать как артист, у меня просто шоу-бизнес никогда не был моим основным бизнесом. Но все равно много очень выводов сделал для себя. Немало передумал о том, что происходит", – говорит Пономарев.

Как и у Александра Пономарева, в непредсказуемый 2020-й год обеднела шкаф и народной артистки Украины Ольги Сумской. Артистка призналась, что сейчас редко покупает себе вещи и перестала быть шопоголиком. А если необходимо платье на светское мероприятие – возьмет его в аренду.

" Лучше в аренду, возвращаем чистенькое все, красивое. И искренне благодарны за помощь. Так существует весь бомонд в мире, поверьте. Никто не покупает за миллионы бриллианты от Гарри Уинстона, их берут на прокат. Так же и платья", – рассказала актриса.

Актриса Ольга Сумская
Актриса Ольга Сумская
Фото: instagram.com/olgasumska

Но, признается народная любимица, ей все чаще помогают экономить поклонники, шлют ей вещи в обмен на рекламу на ее странице в соцсети.

"Мне звонят люди, наш отечественный бренд. И мне приятно. Я не откажусь. Надо, кстати, и небольшие бренды поддерживать, чтобы было такое движение и взаимообмен. Потому что я их поддержу, а они когда-то меня поддержат", – рассказала звезда сериала "Сага".

Артем Пивоваров признался: такого экономного артиста как он в шоу-бизнесовой тусовке не найти.

Артем Пивоваров
Артем Пивоваров
Фото: instagram.com/pivovarovmusic

"Я не ем мясо, ем практически каждый раз дома. Там, если встречаемся с друзьями, не употребляю алкоголь, только на праздники, поэтому мы же понимаем, что большие финансовые траты всегда идут на еду, свои потребности, прихоти. Я всегда собираю средства на какие-то студийные штучки, фишки, инструменты. У меня не было отпуска – я был только в Буковеле. Поэтому я зимой не летал на Бали, например, как в прошлый год, потому что я готовлю новый материал, релиз, клип. Есть очень много планов и в этом смысле да, я экономлю", – рассказал певец.

Травести-диву Монро пандемия коронавируса заставила взяться за голову. Ведь раньше она даже не подсчитывала свои заработки. Но с приходом карантина артистке все-таки пришлось сосредоточиться и свести дебет с кредитом. Она составила список вещей, которые ей необходимы.

Телеведущая Монро
Телеведущая Монро
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Я выписала все, в том числе сколько я зубной пасты трачу, сколько я съедаю гречки за месяц. Минимальная сумма два года назад примерно составляла 500 долларов. Это коммунальные услуги, связь, уход, питание. Это без поездок, развлечений. Мои шкафы ломились от одежды. Я продержалась весь 2020 год, так как сократилось количество выходов, работы и некуда было носить это все. Я смотрела на свои сумки, которые в ряд у меня стоят на полке, и 90% я никуда их не носила", – рассказала Монро.

Травести-дива призналась, что ей нравится жить в режиме здоровой экономии,.

Жалуется на карантин больше всего певец Иво Бобул. После марта 2020-го, говорит артист, у него началась не жизнь, а сплошная экономия.

Иво Бобул
Иво Бобул
Фото: Facebook-страница Иво Бобула

"На всем, на чем можно экономить, экономим. Серьезно. Тепла в доме меньше, электричества. Не покупаем вещи, только пищу, которая нам нужна. Без каких-то вещей, чтобы малого побаловать. Я один работаю. Мне трудно", – поделился Иво Бобул.

Больше историй звезд в программе "Зірковий шлях":

Ранее мы рассказывали, почему украинские звезды попадали в полицию.

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