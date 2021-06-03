Чехова ледь не померла на вечірці у Корольової через схуднення – зізнання ведучої
Російська телеведуча розповіла про наслідки екстремального схуднення для свого здоров'я
Наташа Корольова любить влаштовувати свята. Одна з вечірок співачки мало не закінчилося трагедією. Телеведуча Анфіса Чехова зізналася, що ледь не померла на дні народження Наташі Корольової. Про це вона розповіла в інтерв'ю YouTube-програмі "Алена, блін".
Телеведуча поділилася, що тоді їй вдалося позбутися від зайвих 25 кілограмів завдяки таблеткам для схуднення.
"Я бездумно все це в себе завалювала, худла на 25-30 кілограмів за два місяці, ставала шалено худою, потрібно було утримувати. Я займалася спортом, була рабом цього підтримання ваги", – поділилася своїм досвідом Анфіса.
Екстремальне схуднення негативно вплинуло на здоров'я телеведучої.
"У мене почалися проблеми з вегетосудинною системою. У мене знизивс' тиск, почалися панічні атаки ... До цього я взагалі нічим не хворіла, а тут стала непритомніти. На дні народження Наташі Корольової впала", – розповіла Чехова.
Тоді на вечірці на честь дня народження Корольвої Анфісі після кілька келихів вина і кальяну стало погано.
"Я сиділа з келихом і стала падати. В хорошому ресторані. Я від'їхала. Потім прийшла до тями на дивані – навколо мене все бігають, мене ковбасить, судинний спазм", – розповіла телеведуча.
За її словами, не всі зрозуміли, що сталося.
"Ревва з дружиною проходять повз, а дружина каже:" Саш, я ж просила тебе, не співай! Бачиш, що з Анфісою створив! ". Їм було весело, а я думала, що помираю ", – поділилася Анфіса Чехова.
Нагадаємо, після зради Тарзана, в якій він зізнався публічно, Наташа Корольова заявила, що розчарувалася в дружбі в шоу-бізнесі.
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