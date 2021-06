Тарзан вразив Мережу незвичайним подарунком для Наташі Корольової: Яка краса

З недавніх пір Тарзан розкрив в собі талант художника. Чоловік Наташі Корольової написав її портрет

Тарзан написав портрет Наташі Корольової Фото: instagram.com/tarzan___official

Вчора Наташа Корольова відзначила день народження. Співачці виповнилося 48 років. Її чоловік Сергій Глушко, відомий як Тарзан, вирішив оригінально привітати співачку. Він написав портрет Наташі Корольової і присвятив їй вірші.

Фото подарунка Сергій опублікував в Instagram. На полотні співачка була зображена в чорному ажурному плаття на тлі океану.

"Монамур ... відкрив очі – лежу перед картиною ... втрутилося проведення знову, – русалка вийшла з безодні, and now I know – як виглядає любов! З днем народження, Наталі! Просто будь ", – супроводив він пост зворушливим повідомленням.

Підписники Тарзана не скупилися на компліменти. Багатьом дуже сподобався портрет Наташі Корольової і вони зазначили, що Сергій дуже талановитий.

"Яка красота. Захоплююся вашому таланту"

"Талановита людина талановита в усьому"

"Ах, я в шоці, яка краса! Тільки чоловік може так геніально зобразити. Ви талант!"

Підписники оцінили подарунок Тарзана Наташі Корольовій Фото: instagram.com/tarzan___official

Варто зазначити, що в Мережі Тарзана частіше критикують, ніж хвалять. Не так давно підписники порекомендували йому не публікувати відверті фото.

Нагадаємо, що Наташа Корольова пробачила своєму чоловікові Тарзана зраду, в якій він зізнався публічно. Пара вирішила забути старі образи, скандали і почати все з чистого аркуша. Співачка не любить обговорювати цю тему, а ось її мама Людмила Поривай в одному зі своїх інтерв'ю звинуватили в тому, що трапилося Андрія Малахова, який скандальну тему обговорював в ефірі своєї програми. Сам Малахов раніше заявляв, що коханка Тарзана прийшла до нього і хотіла стати гостею його програми. Через дружби з Наташею Корольовою він вирішив відмовитися від такого ексклюзиву. Андрій попереджав співачку про те, що інші канали підхоплять цей скандал.

Раніше ми розповідали, що Наташа Корольова влаштувала відверті танці під українську пісню.

