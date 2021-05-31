Наташа Корольова в боді влаштувала відверті танці під українську пісню
Російська співачка вирішила поекспериментувати з образом. У Мережі не всі оцінили старання Наташі Корольової
Сьогодні Наташі Корольовій, яку недавно розкритикували за надмірне використання фотошопу , виповнюється 48 років. Напередодні свого свята вона вирішила влаштувати запальні танці під українську пісню "Ти ж мене підманула". Відео співачка опублікувала в TikTok .
Корольова постала перед шанувальникам в яскравому неоновому бодф, який підкреслив її фігуру. Свій образ артистка доповнила яскравим макіяжем і трьома об'ємними косами в синьо-фіолетових тонах.
@koroleva__star feat Adam –
У TikTok танець співачки оцінили.
- "Шикарна фігура! завжди 25"
- "Ух ти яка"
- "Прикольна"
- "Красуня"
Також Корольова опублікувала ролик в Instagram , але там думка підписників розділилася.
Одним сподобався танець Наташі Корольової під українську пісню.
- "Хороша Наталья! Заздріть мовчки!"
- "Красуня!"
- Наташа, ви молода, красива, позитивна! Неважливо, що там в паспорті, в душі вам завжди 18! "
Інші ж розкритикували образ співачки.
- "Скільки фільтрів ... одні фільтри"
- "Та вже, не те все це"
- "Боже вже не знає як про себе нагадати"
Раніше ми розповідали, що Наташа Корольова і її 75-річна мама запалили на яхті в Майамі .
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