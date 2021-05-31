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Наташа Корольова в боді влаштувала відверті танці під українську пісню

Сьогодні, 10:53

Російська співачка вирішила поекспериментувати з образом. У Мережі не всі оцінили старання Наташі Корольової

Наташа Корольова
Наташа Корольова
Фото: скриншот

Сьогодні Наташі Корольовій, яку недавно розкритикували за надмірне використання фотошопу , виповнюється 48 років. Напередодні свого свята вона вирішила влаштувати запальні танці під українську пісню "Ти ж мене підманула". Відео співачка опублікувала в TikTok .

Корольова постала перед шанувальникам в яскравому неоновому бодф, який підкреслив її фігуру. Свій образ артистка доповнила яскравим макіяжем і трьома об'ємними косами в синьо-фіолетових тонах.

@koroleva__star

feat Adam –

У TikTok танець співачки оцінили.

  • "Шикарна фігура! завжди 25"
  • "Ух ти яка"
  • "Прикольна"
  • "Красуня"

Також Корольова опублікувала ролик в Instagram , але там думка підписників розділилася.

Одним сподобався танець Наташі Корольової під українську пісню.

  • "Хороша Наталья! Заздріть мовчки!"
  • "Красуня!"
  • Наташа, ви молода, красива, позитивна! Неважливо, що там в паспорті, в душі вам завжди 18! "

Інші ж розкритикували образ співачки.

  • "Скільки фільтрів ... одні фільтри"
  • "Та вже, не те все це"
  • "Боже вже не знає як про себе нагадати"

Раніше ми розповідали, що Наташа Корольова і її 75-річна мама запалили на яхті в Майамі .

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