Наташа Корольова в боді влаштувала відверті танці під українську пісню

Російська співачка вирішила поекспериментувати з образом. У Мережі не всі оцінили старання Наташі Корольової

Наташа Корольова Фото: скриншот

Сьогодні Наташі Корольовій, яку недавно розкритикували за надмірне використання фотошопу , виповнюється 48 років. Напередодні свого свята вона вирішила влаштувати запальні танці під українську пісню "Ти ж мене підманула". Відео співачка опублікувала в TikTok .

Корольова постала перед шанувальникам в яскравому неоновому бодф, який підкреслив її фігуру. Свій образ артистка доповнила яскравим макіяжем і трьома об'ємними косами в синьо-фіолетових тонах.

У TikTok танець співачки оцінили.

"Шикарна фігура! завжди 25"

"Ух ти яка"

"Прикольна"

"Красуня"

Також Корольова опублікувала ролик в Instagram , але там думка підписників розділилася.

Одним сподобався танець Наташі Корольової під українську пісню.

"Хороша Наталья! Заздріть мовчки!"

"Красуня!"

Наташа, ви молода, красива, позитивна! Неважливо, що там в паспорті, в душі вам завжди 18! "

Інші ж розкритикували образ співачки.

"Скільки фільтрів ... одні фільтри"

"Та вже, не те все це"

"Боже вже не знає як про себе нагадати"

Раніше ми розповідали, що Наташа Корольова і її 75-річна мама запалили на яхті в Майамі .

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися