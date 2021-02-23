Чоловік королеви Єлизавети потрапив до лікарні через "інфекцію" – Букінгемський палац

Герцог Единбурзький все ще залишається під наглядом лікарів

Кілька днів тому чоловік королеви Єлизавети II, герцог Единбурзький принц Філіп був госпіталізований в лондонську лікарню. Повідомлялося, що це лише "запобіжний захід", який порекомендував особистий лікар Філіпа, але це не зовсім так.

У вівторок стало відомо, що чоловік королеви лікується від "інфекції".

"Герцог Единбурзький залишається в лікарні короля Едуарда VII, де йому надають медичну допомогу в зв'язку з інфекцією", – цитує повідомлення Букінгемського палацу The Telegraph.

Принц Філіп Фото: Getty Images

Принц Філіп перебуватиме в клініці під наглядом лікарів ще кілька днів. Зараз він почуває себе краще і з нетерпінням чекає на виписку.

"Він в порядку. Вони стежать за ним", – прокоментував у понеділок принц Вільям.

До речі, на початку січня принц Філіп разом із королевою Єлизаветою II зробили щеплення від COVID-19. Це відбулося прямо у Віндзорському замку, де подружжя перебувало під час локдауну.

Раніше син Філіпа, принц Чарльз відвідав свого батька в лікарні.

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