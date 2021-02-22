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Дуже сумний принц Чарльз відвідав хворого 99-річного батька в лікарні: фото

Сьогодні, 13:05

Принца Філіпа нещодавно госпіталізували з нездужанням

Минулого тижня стало відомо, що 99-річного чоловіка королеви Єлизавети II, принца Філіпа, госпіталізували з нездужанням. Його син, принц Чарльз, був помічений біля госпіталю короля Едуарда VII, в якому нині перебуває Філіп.

Папарацці зробили кілька знімків принца Чарльза, коли той виходив із машини. Ці фото вже облетіли Мережу, де багато хто зазначив, що герцог Корнуольський на знімках дуже сумний, а на його очах проступають сльози.

Принц Чарльз
Принц Чарльз
Фото: Getty Images

Букінгемський палац не робив нових заяв щодо самопочуття 99-річного принца Філіпа. Зазначимо, що нещодавно герцог Единбурзький разом з Єлизаветою II отримав щеплення від COVID-19.

Принц Чарльз
Принц Чарльз
Фото: Getty Images

Як відомо, під час пандемії принц Філіп перебував із Єлизаветою II в Віндзорському замку. Чоловік королеви рідко з'являється на публіці відтоді, як пішов у відставку в 2017 році.

Поки всі обговорюють королівську сім'ю і принца Філіпа в Британії, в Україні з'явився свій популярний дідусь. На YouTube з'явився оригінальний влогер-пенсіонер. Фішка його в тому, що дід обговорює гарячі теми не сам, а вчиться життя у молоді, радячись із нею. Це відверто, місцями зухвало і прикольно. Рекомендуємо: "Дід Панч і молодь". Свіжий випуск – про п'яних за кермом.

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