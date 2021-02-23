Родича Єлизавети II посадили до в'язниці за сексуальні домагання

Граф визнав свою провину

Новий секс-скандал у королівській родині, про який стало відомо в січні , отримав продовження. Як повідомляє Daily Mail , двоюрідному брату Єлизавети II графу Саймону Боуз-Лайон не вдалося уникнути покарання за спробу зґвалтування. Родич королеви отримав строк.

Незважаючи на те, що Саймон визнав свою провину і просив дати йому умовний строк, суд не пішов йому на зустріч. Двоюрідного брата Єлизавети II відправили до в'язниці на десять місяців. Варто відзначити, що спочатку Саймону загрожувало 15 місяців, але через те, що він визнав вину – строк скоротили.

Саймон Боуз-Лайон Фото: The Mirror

Нагадаємо, що граф Саймон Боуз-Лайон намагався згвалтувати 26-дівчину. Як зізнався родич Єлизавети II, він був п'яний. Пізніше Саймон попросив вибачення у дівчини і не хотів розголосу.

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