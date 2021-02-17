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99-річного чоловіка королеви Єлизавети II госпіталізували

Сьогодні, 16:19

Герцога Единбурзького доставили в одну з лікарень Лондона

Чоловік Єлизавети II, герцог Единбурзький, був госпіталізований в Лондоні через нездужання у вівторок ввечері. Його доставили в приватну лікарню короля Едуарда VII. У червні принцу Філіпу виповнюється 100 років, але раніше повідомлялося, що він не хоче святкувати ювілей.

Як повідомляє Seattle Times, госпіталізація була "запобіжним засобом", яку порекомендував особистий лікар принца Філіпа.

Герцог Единбурзький залишиться в лікарні на кілька днів, щоб обстежитися і відпочити.

Принц Філіп
Принц Філіп
Фото: instagram.com/clarencehouse

Як відомо, під час пандемії принц Філіп перебував з Єлизаветою II в Віндзорському замку. Чоловік королеви рідко з'являється на публіці з тої пори, як пішов у відставку у 2017 році.

Раніше повідомлялося, що Єлизавета II стала прабабусею в вдев'яте.

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