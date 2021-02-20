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Принцеса Євгенія вперше показала новонародженого сина – правнука Єлизавети II

Сьогодні, 15:21

Щасливі батьки також розсекретили ім'я малюка

9 лютого внучка королеви Єлизавети II принцеса Євгенія народила первістка. Сьогодні стало відомо, яке ім'я дали хлопчикові – Євгенія та її чоловік розповіли про це в Instagram, показавши фото з дитиною.

На знімку принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк тримають малюка на руках. Його назвали Августом Філіпом Хоуком Бруксбенком.

Джек Бруксбенк і принцеса Євгенія з новонародженим сином
Фото: instagram.com/princesseugenie

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Джек Бруксбенк і принцеса Євгенія з новонародженим сином
Фото: instagram.com/princesseugenie

"Дякуємо за безліч добрих послань. Наші серця сповнені любові до цієї людинки, просто не передати словами. Ми дуже раді можливості поділитися з вами цими фотографіями", – написала Євгенія в соцмережі.

Август Філіп Хоук Бруксбенк
Фото: instagram.com/princesseugenie

У жовтні 2018 принцеса Йоркська Євгенія вийшла заміж за свого коханого, підприємця Джека Бруксбенка. Євгенія – внучка Єлизавети II, дочка принца Ендрю (сина королеви) і Сари, герцогині Йоркської. Вона дев'ята по лінії успадкування престолу.

До слова, у королеви Єлизавети II і принца Філіпа вже є дев'ять правнуків. Також в цьому році ще одна внучка королеви стане мамою.

Раніше ми писали, що котедж принца Гаррі і Меган Маркл дістався принцесі Євгенії .

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