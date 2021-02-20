Принцеса Євгенія вперше показала новонародженого сина – правнука Єлизавети II
Щасливі батьки також розсекретили ім'я малюка
9 лютого внучка королеви Єлизавети II принцеса Євгенія народила первістка. Сьогодні стало відомо, яке ім'я дали хлопчикові – Євгенія та її чоловік розповіли про це в Instagram, показавши фото з дитиною.
На знімку принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк тримають малюка на руках. Його назвали Августом Філіпом Хоуком Бруксбенком.
"Дякуємо за безліч добрих послань. Наші серця сповнені любові до цієї людинки, просто не передати словами. Ми дуже раді можливості поділитися з вами цими фотографіями", – написала Євгенія в соцмережі.
У жовтні 2018 принцеса Йоркська Євгенія вийшла заміж за свого коханого, підприємця Джека Бруксбенка. Євгенія – внучка Єлизавети II, дочка принца Ендрю (сина королеви) і Сари, герцогині Йоркської. Вона дев'ята по лінії успадкування престолу.
До слова, у королеви Єлизавети II і принца Філіпа вже є дев'ять правнуків. Також в цьому році ще одна внучка королеви стане мамою.
Раніше ми писали, що котедж принца Гаррі і Меган Маркл дістався принцесі Євгенії .
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