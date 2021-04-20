В університеті культури розігрують квитки на "зірку світового масштабу" Моргенштерна

На відміну від кафедри міжнародних відносин КНУКіМ, більшість студентів не впізнали в російському репері "світову зірку"

На кафедрі міжнародних відносин Київського університету культури і мистецтв вирішили "порадувати" студентів і оголосили розіграш квитків на концерт російського репера Моргенштерна, якого у КНУКіМ, як виявилося, вважають ні багато ні мало "зіркою світового масштабу".

Про це свідчить оголошення на сторінці кафедри в Instagram.

"Хочеш побачити зірку світового масштабу на власні очі? Послухати всі популярні хіти і відірватися на повну?!! Тоді пропонуємо вам супер-конкурс на літні квитки Моргенштерна", – йдеться в оголошенні.

Судячи з усього, мається на увазі концерт російського репера, який повинен відбутися в Києві в червні, сам факт проведення якого також викликає запитання.

Міжнародна кафедра університету культури, мабуть, вирішила, що таким чином їй вдасться збільшити кількість підписників своєї сторінки, проте дарма: більшість коментарів під постом негативні. Щоправда, їх нещадно "труть". Але скріни не горять.

Нагадаємо, доцент Харківської державної академії культури і кандидат філологічних наук Наталія Сємєйкіна заявила, що президент Росії Володимир Путін нібито "захищає російськомовних" на Донбасі.

Раніше ми повідомляли, що викладач кафедри культурології та філософської антропології Євгенія Більченко звинуватила українську владу у фашизмі та тоталітаризмі через закон про українську мову у сфері обслуговування.

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