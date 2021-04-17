Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

На російського репера Моргенштерна завели справу про пропаганду наркотиків

Сьогодні, 16:15

Відносно артиста було заведено адміністративну справу про пропаганду наркотиків в його кліпах, які збирають мільйони переглядів на YouTube

Колишній депутат від партії ЛДПР Дмитро Носов обурився творчістю Моргенштерна, кліп якого вимагає заборонити церкву, тому вирішив звернутися до поліції. На думку депутата, артист пропагує наркотики в своїх відеороботах.

Тепер Алішеру Валєєву (справжнє ім'я Моргенштерна) загрожує штраф до мільйона рублів за кліпи "Рожеве вино-2" і Family. Відстоювати честь репера буде адвокат Сергій Жорін, повідомляє Mash.

У своєму Instagram-акаунті артист встиг пожартувати на цю тему, опублікувавши фото, на якому кладе великі пачки грошей до портфелю свого адвоката.

"Адвокат диявола", – підписав знімок Алішер.

Скріншот: Instagram

Повідомляється, що Моргенштерн не визнав провину в пропаганді наркотиків. У коментарях під фото стали з'являтися різні повідомлення від користувачів Мережі: "Звідки у тебе бабки, співаче! Ти розкладаєш психіку наших дітей", "За що посадили?", "Починаю вірити в теорію, що Моргенштерн – це Люцифер".

Раніше ми розповідали про те, хто такий Моргенштерн і чому він такий популярний.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
MARUV влаштувала гарячі танці на концерті Моргенштерна в Дубаї - відео У Росії поставили пам'ятник Моргенштерну. І це не прикол «Таке лай**»: Суханов висловився про Моргенштерна після його ганебних зізнань
Моргенштерн
Реклама

Новини партнерів

Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Пять самых обидчивых знаков Зодиака
Пять самых обидчивых знаков Зодиака
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
На Мальдивах. Екатерина Кухар похвасталась фигурой в купальнике
На Мальдивах. Екатерина Кухар похвасталась фигурой в купальнике

Популярні статті

Сьогодні, 06:55Психо

Гороскоп на сьогодні 17 квітня для всіх знаків зодіаку: Водолії, у вас день для інтимних експериментів!

Вчора, 17:20Зірково

Сумська згадала, як на зйомках Роксолани просила Хостікоєва прикрити груди руками: Боялася оголитися

Вчора, 17:04Смачно

Як приготувати найпрозоріший холодець на Великдень – 6 лайфхаків

Вчора, 10:34Смачно

Як пофарбувати яйця на Великдень у яскраво-жовтий колір

Вчора, 09:00Актуально

Сяй: як просто і швидко зробити волосся блискучим у домашніх умовах

Вчора, 05:40Психо

Гороскоп на сьогодні 16 квітня для всіх знаків зодіаку: Леви, це ваш день!

15 квітняNo Stress

Гайд по віскі: як правильно вибирати, дегустувати і вживати

15 квітняСмачно

5 оригінальних салатів на Великдень – для тих, хто не боїться зіпсувати фігуру

15 квітняФаново

Що святити на Великдень: список дозволених продуктів

15 квітняЗірково

Кохані чоловіки Алли Пугачової: найгучніші романи Примадонни

15 квітняСмачно

10 страв з курячого філе – це швидко і недорого

15 квітняЗірково

Таку, як ти, не знайдеш на Землі: діти Пугачової зворушливо привітали маму з днем народження

15 квітняСмачно

Панеттоне: як спекти італійську паску

15 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 15 квітня для всіх знаків зодіаку: Водолію, будете на коні!

14 квітняСмачно

Як виростити солодкі помідори: цікавий лайфхак

14 квітняСмачно

Як приготувати запечену сирну паску: 3 смачні рецепти

Новини партнерів

Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Влад Яма ошарашил признанием о расставании с Лилианой
Влад Яма ошарашил признанием о расставании с Лилианой
Четыре вредные привычки, повышающие шансы умереть от COVID-19
Четыре вредные привычки, повышающие шансы умереть от COVID-19
5 шагов к улучшению своего психического здоровья
5 шагов к улучшению своего психического здоровья
В чем польза яблочного уксуса и как его приготовить
В чем польза яблочного уксуса и как его приготовить
Волочкова обескуражила свежими кадрами с "любимым"
Волочкова обескуражила свежими кадрами с "любимым"
Тина Кароль раскрыла секреты своего питания
Тина Кароль раскрыла секреты своего питания
В Сети обсуждают новый наряд Тины Кароль для шоу Голос країни-11
В Сети обсуждают новый наряд Тины Кароль для шоу Голос країни-11

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти