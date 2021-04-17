На російського репера Моргенштерна завели справу про пропаганду наркотиків

Відносно артиста було заведено адміністративну справу про пропаганду наркотиків в його кліпах, які збирають мільйони переглядів на YouTube

Колишній депутат від партії ЛДПР Дмитро Носов обурився творчістю Моргенштерна, кліп якого вимагає заборонити церкву, тому вирішив звернутися до поліції. На думку депутата, артист пропагує наркотики в своїх відеороботах.

Тепер Алішеру Валєєву (справжнє ім'я Моргенштерна) загрожує штраф до мільйона рублів за кліпи "Рожеве вино-2" і Family. Відстоювати честь репера буде адвокат Сергій Жорін, повідомляє Mash.

У своєму Instagram-акаунті артист встиг пожартувати на цю тему, опублікувавши фото, на якому кладе великі пачки грошей до портфелю свого адвоката.

"Адвокат диявола", – підписав знімок Алішер.

Скріншот: Instagram

Повідомляється, що Моргенштерн не визнав провину в пропаганді наркотиків. У коментарях під фото стали з'являтися різні повідомлення від користувачів Мережі: "Звідки у тебе бабки, співаче! Ти розкладаєш психіку наших дітей", "За що посадили?", "Починаю вірити в теорію, що Моргенштерн – це Люцифер".

Раніше ми розповідали про те, хто такий Моргенштерн і чому він такий популярний.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися