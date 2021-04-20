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Скандальний Моргенштерн не приїде в Україну з концертами, тому що йому "банально страшно"

Сьогодні, 20:02

Репер заявив, що наразі не планує приїжджати в Україну, тимчасом як українські шанувальники розкуповують квитки на його концерти

Поки в університеті культури розігрують квитки на концерти Моргенштерна, сам артист заявив, що в Україну не збирається.

Скандальний репер сказав, що в країні "відбуваються прикольні штуки", спілкуючись з прихильниками під час прямого ефіру в Instagram.

"Нині ми взагалі не поїдемо, бо там починаються якісь штуки прикольні, і, мабуть, всі концерти знову будуть переноситися. Більше половини артистів вже перенесли. Особливо після історії з Одесою мені банально страшно, я не буду брехати, мені страшно їхати туди", – сказав Моргенштерн.

Моргенштерн
Відео: https://t.me/ssternenko

Нагадаємо, у 2019 році, в день жалоби після пожежі в Одеському коледжі, Моргенштерн влаштував гучний концерт.

"Я вважаю, що день жалоби – це просто показуха, просто й**ана показуха. Давайте влаштуємо замість дня жалоби день, б***ь, крику. Якого х*я пожежних перевірок немає в місті?" – сказав тоді Моргенштерн.

Раніше на Моргенштерна завели справу про пропаганду наркотиків.

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