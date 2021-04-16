22-річного співака Тіму Білоруських засудили до двох років обмеження волі

Відомий білоруський артист не буде направлений до виправного закладу. Тіма Білоруських отримав вирок у справі про обіг наркотиків без мети збуту

Білоруський співак Тіма Білоруських (справжнє ім'я – Тимофій Морозов), у якого виявили наркотики, був засуджений до двох років обмеження волі.

Тепер артист поставлений на облік в кримінально-виконавчої інспекції, йому заборонено вживати слабоалкогольні напої і після 19:00 він зобов'язаний перебувати вдома. Про це повідомляє TUT.by.

Тіма Білоруських Фото: instagram.com/timabelorusskih

Маршрут Тіми буде строго обмежений, а короткостроковий виїзд у інше місто буде можливий тільки з дозволу кримінально-виконавчої інспекції.

Нагадаємо, 6 січня Тіма Білоруських був затриманий в ігровому клубі в Мінську. При особистому обшуку у нього знайшли гашиш масою 0,4 г і амфетамін. Пізніше з'ясувалося, що артист і його приятель придбали майже два грами гашишу через інтернет.

Відносно артиста порушили кримінальну справу, але пізніше він був відпущений під заставу. Кримінальну справу стосовно Тіми і його приятеля було направлено до суду 25 березня. Свою вину в скоєному артист визнав у повному обсязі.

Нагадаємо, відомий американський репер Lil Wayne був звинувачений в зберіганні вогнепальної зброї і боєприпасів.

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