Молода дружина Віктора Павліка вперше показала, як виписувалася з пологового будинку: фото

Катерина Репяхова опублікувала серію зворушливих знімків на своїй сторінці в Instagram. Її зустрічали мама і близькі друзі. Раніше Катерина зізналася, що приховала від підписників факт виписки

Катерина Репяхова показала, як виписувалася з пологового будинку / Фото: instagram.com/repyahovakate

Дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Репяхова, яка раніше розповіла про болі під час пологів, вперше опублікувала серію фото, зроблених під час виписки з пологового будинку.

Катерина з малюком вже кілька днів перебувають вдома. Раніше Репяхова зізналася, що спеціально не говорила про виписку, бо не хотіла, щоб приїжджали журналісти.

В Instagram Репяхова опублікувала фото і подякувала персоналу пологового будинку за роботу.

"А ось і фото з виписки. Хочу ще раз подякувати всьому колективу пологового будинку за максимально комфортні і затишні пологи. Дякую сім'ї, моїм подружкам Ганні і Катюші, що були поруч в момент виписки. Спасибі всім друзям і рідним за квіти, подарунки та добрі слова. Спасибі вам, моя інста-сім'я, моя улюблена аудиторія, за кожне повідомлення. Вибачте, якщо комусь не відповіла. Ціную кожного", – підписала знімки Катерина.

Катерина Репяхова показала виписку з пологового будинку / Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина Репяхова з Віктором Павліком та своєю мамою / Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина Репяхова і Віктор Павлік з сином Михайлом / Фото: instagram.com/repyahovakate

Віктор Павлік з сином Михайлом / Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина Репяхова вперше стала мамою 15 червня. Для Віктора малюк – четверта дитина, у артиста є дорослі син і дочка. Ще один син, Павло, помер в серпні минулого року від онкологічного захворювання. Йому був 21 рік.

Віктор Павлік та Катерина Репяхова таємно розписалися в травні 2020 року, а весілля перенесли і досі не зіграли. Віктор був одружений тричі. Катерина Репяхова, яка молодша за артиста на 29 років, стала його четвертою дружиною. Стосунки пари почалися в 2015 році. Репяхова не раз зізнавалася, що з дитинства любила творчість Павліка і їздила на його концерти.

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