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Катерина Репяхова з криком і болем зустріла свого сина: Я плакала

Сьогодні, 11:09

Український артист Віктор Павлик та його дружина в ніч з 14 на 15 червня стали батьками. Тепер Катерина Репяхова розповідає подробиці пологів підписникам і ділиться фотографіями

Віктор Павлик та Катерина Репяхова в пологовому будинку
Віктор Павлик та Катерина Репяхова в пологовому будинку
Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина Репяхова, яка раніше розповіла, як пережила перші перейми та початок пологів, продовжує ділитися досвідом народження малюка. Пологи дружини Віктора Павлика були непростими, але, вперше побачивши малюка, вона заплакала і була щаслива. Загалом, червень виявився дуже плідним для зірок. І якщо у вас він пройшов не настільки насичено, попереду є ще два місяці літа, щоб зробити його незабутнім. Для цього дивіться 10 крутих лайфхаків.

В Instagram-акаунті Катерини Репяхової з'явилася серія чорно-білих фотографій, зроблених одразу після появи її сина, Михайла, на світло. У кадрі зображена його перша зустріч з мамою і татом, а також зворушливий момент, коли Віктор Павлик тримає дружину за руку. Однак на самих пологах артист не був присутній. Він залишався в коридорі, чекаючи новин.

Віктор Павлик та Катерина Репяхова після пологів
Віктор Павлик та Катерина Репяхова після пологів
Фото: instagram.com/repyahovakate

За словами Катерини Репяхової, найскладнішим моментом були потуги. Вони тривали 25 хвилин, але дружині артиста вони здавалися цілою вічністю. Катерина зізналася, що їй було так боляче, що вона не відчувала сутичок і ніби перебувала в іншому просторі.

"Коли лікарі до мене зверталися, я не з першого разу їх чула. Хоча в цей момент найголовніше слухати акушерку і дихати правильно. Від цього залежить наскільки швидко ти народиш. Я намагалася сконцентруватися, але у мене не дуже виходило. У якийсь момент мені нічого не залишалося, як взяти себе в руки, перестати кричати та почати правильно дихати. О 2:15 почалися потуги, Ірина Владиславівна каже до 3:00 народимо. Я почала кричати, що до 3-х я помру. Я намагалася з усіх сил і о 2:40 мені поклали Мишка на груди", – розповіла Катерина Репяхова.

Катерина Репяхова показала фото після народження сина
Катерина Репяхова показала фото після народження сина
Фото: instagram.com/repyahovakate

Після цього зворушена Катерина Репяхова почала розмовляти з сином і все інше, за її словами, вже було неважливим. Молоду маму з сином залишили на дві години наодинці.

"Мишко підняв голову і дуже уважно мене розглядав. Він і зараз любить все уважно розглядати. Сказати, що це щастя – не сказати нічого. Неможливо порівняти ні з чим. Перший дотик і запах від Мишка я не забуду ніколи. Мій світ. Мій Всесвіт. Мій Михайлику", – написала дружина Віктора Павлика.

Син Катерини Репяхової Михайло
Син Катерини Репяхової Михайло
Фото: instagram.com/repyahovakate

Детальніше про історію кохання Катерини Репяхової і Віктора Павлика дивіться у відео:

Нагадаємо, раніше дружина Віктора Павлика розповіла, як їй стало гірше після пологів.

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