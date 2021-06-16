Дружині Віктора Павліка різко стало гірше після пологів: Терпіла скільки могла

Вчора вночі в родині українського артиста відбулося поповнення. Для Віктора Павлика новонароджений син став четвертою дитиною, а для Катерини – первістком

Катерині Репяховій стало гірше після пологів Фото: instagram.com/repyahovakate

Однак після пологів стан Катерини Репяхової, поруч з якою в ніч пологів у пологовому будинку був її чоловік, раптово погіршився. Дівчина опублікувала в соцмережі фото з крапельницею і зникла на декілька годин. Як з'ясувалося в результаті, у дружини Віктора Павліка після пологів загострився цистит.

Наступного дня після пологів у Instastories Катерина зізналася, що до п'ятої ранку не спала. Дівчина усміхалася на камеру, проте через якийсь час запостила кадр своєї руки поруч з крапельницею.

"Мені стало гірше. Пізніше вийду на зв'язок", – написала Катерина Репяхова і дійсно зникла з соцмережі на якийсь час.

Не важко припустити, як були занепокоєні підписники.

Скріншот Instagram

Через кілька годин чоловіка Віктора Павліка повідомила, що у неї загострився цистит, але зараз вона почувається краще.

"Можна сказати, все вже добре. Мені зробили крапельницю. Уся суть в тому, що у мене загострився мій цистит. Саме сьогодні чомусь дуже сильно, ось. Я терпіла скільки могла, але потім вже сказала, все, здаюся, щось робіть зі мною. Хотіла сьогодні повернутися вже у звичне життя, але поки що не виходить", – розповіла Катерина Репяхова.

Дружина Павліка усміхалася підписникам і впевнено сказала, що завтра їй буде вже легше.

Скріншот Instagram

Син Віктора Павліка та Катерини Репяхової народився вчора, 15 червня, о 2:40 ночі. Хлопчика назвали Михайлом.

Катерина Репяхова прокоментувала народження сина Фото: instagram.com/repyahovakate

Для співака – малюк вже четверта дитина. Однак минулого літа в артиста помер син.

Віктор і Катерина планують зіграти весілля цього року, хоча вони таємно розписалися ще в травні минулого року.

Детальніше про історію кохання Катерини Репяхової та Віктора Павліка дивіться у відео:

Раніше ми підрахували, скільки Віктор Павлік та Катерина Репяхова заплатили за пологи в приватній клініці.

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