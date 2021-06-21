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Як Катерина Репяхова пережила пологи: Чоловік тримав за руку, а анестезіолог співав пісні

Сьогодні, 09:55

Дружина відомого українського артиста розповіла, як він підтримував її під час пологів. Тепер пара згадує ці моменти з усмішкою

Катерина Репяхова і Віктор Павлик
Катерина Репяхова і Віктор Павлик
Фото: instagram.com/repyahovakate

Дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова, яка раніше таємно виписалася з пологового будинку, у деталях розповіла, що сталося в день її пологів. Виявилося, що артист був весь час зі своєю коханою, всіляко підтримував її та готував їй чай. Не обійшлося і без музики. Тільки цього разу співав не Віктор Павлик, а сам анестезіолог!

У новому пості в Instagram Катерина Репяхова зізналася, що лікарі і її чоловік зробили все можливе, щоб зараз вони згадували ці моменти з усмішкою. Дівчина розповіла, що 13 червня вона щасливо відсвяткувала своє 27-річчя з чоловіком, а вже 14 червня у неї був запланований візит до пологового будинку. Правда тоді Катерина не подумала, що їй потрібно буде залишитися в пологовому будинку. У результаті лікарі так і сказали, але дозволили з'їздити додому і взяти речі.

"І ввечері у мене почалися перейми. Чоловік був поруч. Згадую ці моменти з посмішкою. Десь на 4 сентиментів відкриття нас запросили в родзал. Там м'ячик, розмови з чоловіком. Далі епідуралку. Анестезіолог співав" ні обіцянок, ні пробачень", а чоловік тримав за руку... Мені сказали у мене є час відпочити й навіть поспати. Чоловік мені зробив солодкий чай... а потім я захотіла сильно їсти. І мені дозволили випити пів склянки кефіру. Після кефіру мені захотілося почистити зуби прям в пологовому залі, чоловік допоміг і з цим. Далі... Кожні пів години дивляться розкриття. Додають епідуралку. і в якийсь момент лікар каже: "Нічого не додаємо. Повне розкриття", – написала Катерина Репяхова.

У ніч з 14 на 15 червня у дружини Віктора Павліка народився син, якого назвали Михайлом. Однак, як зізнався пізніше артист, він не був присутній в палаті під час народження малюка.

Тієї ночі зіркові батьки одразу ж зробили фото з хлопчиком.

Віктор Павлік вчетверте став батьком
Віктор Павлік вчетверте став батьком
Фото: instagram.com/viktorpavlik

Нагадаємо, що Віктор і Катерина планують зіграти весілля в цьому році, хоча вони таємно розписалися ще в травні минулого року.

Детальніше про історію кохання Катерини Репяхової і Віктора Павлика дивіться у відео:

Нагадаємо, раніше дружина Віктора Павлика розповіла, як їй стало гірше після пологів.

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