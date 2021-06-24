Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Топ-новость

6 удивительных мест Украины, где стоит побывать

Топ-новость

Что нужно знать о фильме "Бабий Яр. Контекст", который покажут в Каннах

Спецпроект

Тесты

Спецпроект

Все про Atlas Weekend-2021

Спецпроект

Самое дорогое

Спецпроект

74-й Каннский кинофестиваль
СЕГОДНЯ Lifestyle Новости шоу бизнеса

Молодая супруга Виктора Павлика впервые показала, как выписывалась из роддома: фото

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
24 июня, 08:38
Копировать ссылку
Екатерина Репяхова опубликовала серию трогательных снимков на своей странице в Instagram. Ее встречали мама и близкие друзья. Ранее Екатерина призналась, что скрыла от подписчиков факт выписки
Екатерина Репяхова показала, как выписывалась из роддома
Екатерина Репяхова показала, как выписывалась из роддома / Фото: instagram.com/repyahovakate

Супруга украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая ранее рассказала о болях во время родов, впервые опубликовала серию фото, сделанные во время выписки из роддома.

Екатерина с малышом уже несколько дней находятся дома. Ранее Репяхова призналась, что специально не говорила о выписке, потому что не хотела, чтобы приезжали журналисты.

В Instagram Репяхова опубликовала фото и поблагодарила персонал роддома за работу.

"А вот и фото с выписки. Хочу ещё раз поблагодарить весь коллектив роддома за максимально комфортные и уютные роды
Спасибо семье, моим подружкам Анечке и Катюше, что были рядом в момент выписки. Спасибо всем друзьям и родным за цветы, подарки и добрые слова. Спасибо вам, моя инста-семья, моя любимая аудитория, за каждое сообщение. Простите, если кому-то не ответила. Ценю каждого", – подписала снимки Екатерина.

Екатерина Репяхова показала выписку из роддома
Екатерина Репяхова показала выписку из роддома / Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова с Виктором Павликом и своей мамой
Екатерина Репяхова с Виктором Павликом и своей мамой / Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик с сыном Михаилом
Екатерина Репяхова и Виктор Павлик с сыном Михаилом / Фото: instagram.com/repyahovakate

Виктор Павлик с сыном Михаилом
Виктор Павлик с сыном Михаилом / Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова впервые стала мамой 15 июня. Для Виктора малыш – четвертый ребенок, у артиста есть взрослые сын и дочь. Еще один сын, Павел, умер в августе прошлого года от онкологического заболевания. Ему был 21 год.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова тайно расписались в мае 2020 года, а свадьбу перенесли и до сих пор не сыграли. Виктор был женат трижды. Екатерина Репяхова, которая моложе артиста на 29 лет, стала его четвертой женой. Отношения пары начались в 2015 году. Репяхова не раз признавалась, что с детства любила творчество Павлика и ездила на его концерты.

Лето – отличное время для того, чтобы, например, посещать концерты под открытым небом. Но есть еще масса идей, как провести этот жаркий сезон ярко и весело. Ловите 10 лайфхаков этого лета в нашем календаре.

Смотрите откровенное интервью Виктора Павлика для "Зіркового шляху":

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Lifestyle
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июнь
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
20 - 26 июня
Читать гороскоп
Спецтема
Дороже просто не найдешь
Самый дорогой фитнес-центр
За что такие деньги?
Обратный отсчет
12
дней
10
часов
59
минут
09
секунд
6 - 18 июля

74-й Каннский кинофестиваль

Перейти на спецтему
Гороскоп
Твой гороскоп на июнь
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Лайфхак дня
Как собрать чемодан в отпуск за 15 минут
Хакнуть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять