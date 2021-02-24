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Багатодітний укршоубіз: у кого з українських зірок троє і більше дітей

Сьогодні, 18:32

Дізнайтеся, у кого з українських знаменитостей велика сім'я

Сьогодні, 24 лютого, стало відомо, що ведущий "Ранку з Україною" на телеканалі "Україна" Анатолій Анатоліч втретє стане батьком.

Зовсім скоро Анатоліча можна буде назвати багатодітним татом – у ведучого вже є дві чарівні доньки – Аліса і Лоліта.

З такого приводу ми вирішили згадати, у кого ще з зірок українського шоу-бізнесу троє і більше дітей в родині.

Олег Скрипка

У соліста легендарного гурту "Воплі Відоплясова" Олега Скрипки та його дружини Наталії четверо дітей: 15-річний Роман, 13-річний Устим, 10-річна Олеся і 8-річна Зоряна.

Олег Скрипка з дружиною та дітьми
Олег Скрипка з дружиною та дітьми
Фото: instagram.com/o.skrypka

Валентина Хамайко

Українська телеведуча Валентина Хамайко та її чоловік, бізнесмен і віце-президент Федерації триатлону України Андрій Оністрат, теж виховують чотирьох дітей: двох дочок – Соломію і Мирославу, а також двох синів – Михайла та Андрія, якого назвали на честь батька.

Валентина Хамайко з родиною
Валентина Хамайко з родиною
Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

Тарас Тополя та Alyosha

У серпні минулого року соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя і українська співачка Alyosha втретє стали батьками – у них народилася дочка Маша, яка стала молодшою сестрою двох синів пари – Романа і Марка.

Alyosha і Тарас Тополя стали батьками втретє
Alyosha і Тарас Тополя стали батьками втретє
Фото: instagram.com/alyoshasinger

Зазначимо, що чоловік і жінка одружилися в 2013 році. У квітні того ж року у пари народився старший син Роман, а в листопаді 2015-го – молодший Марк.

Тарас Тополя з дружиною Alyosha та синами
Тарас Тополя з дружиною Alyosha та синами
Фото: instagram.com/tarastopolia

Дядя Жора

Український шоумен, комік і ведучий Дядя Жора (справжнє ім'я – Вадим Мічковський) та його дружина Наталя – щасливі батьки відразу трьох дочок – Уляни, Устини і Аміни.

Дядя Жора з родиною
Дядя Жора з родиною
Фото: пресслужба

Ольга Фреймут

У телеведучої Ольги Фреймут троє дітей – дочку Злату вона народила від британця на ім'я Ніл, а ще двох дітей – сина Валерія (народ. у 2016 році) і дочка Євдокію (народ. у 2017 році) – від свого нинішнього чоловіка Володимира Локотко.

Ольга Фреймут із дітьми
Ольга Фреймут із дітьми
Фото: instagram.com/freimutolia

Дочка Ольги Фреймут – Злата недавно відзначила своє 15-річчя.

Ольга Фреймут і Злата Мітчелл
Ольга Фреймут і Злата Мітчелл
Фото: instagram.com/freimutolia

Григорій Решетник

У листопаді минулого року телеведучий Григорій Решетник втретє став батьком. Тепер Григорій багатодітний тато – з дружиною Христиною вони виховують трьох синів.

Григорій та Христина Решетнік з дітьми
Григорій та Христина Решетнік з дітьми
Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Нагадаємо, Анатолій Анатоліч розповів, як його дочки відреагували на новину про третю дитину.

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