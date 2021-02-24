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Анатолій Анатоліч і Юла втретє стануть батьками: фото

Сьогодні, 09:05

Пара вже виховує двох дочок

Ведучий "Ранку з Україною" на телеканалі "Україна" Анатолій Анатоліч втретє стане батьком. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото з дочками і вагітною дружиною Юлою (Юлія Бойко).

"На цьому фото нас п'ятеро. Помітили? Всіх цілую і обіймаю. Я щасливий", – підписав знімок Анатолій.

Анатолій Анатоліч з дружиною і дочками
Анатолій Анатоліч з дружиною і дочками
Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолій з дружиною виховують двох доньок: 9-річну Алісу і 7-річну Лоліту (28 березня дівчинці виповниться 8 років).

Зазначимо, що подружжя вже давно говорили про третю дитину. Ще рік тому в інтерв'ю Сьогодні.Lifestyle вони зізналися, що до третьої вагітності готуватимуться грунтовно.

"Коли чекаєш першу дитину, рахуєш кожен день. Коли чекаєш другу, хочеться швидше народити. До народження третьої дитини потрібно підготуватися. Це тривалий процес, і на цей крок мені вже потрібно зважитися. Я все відкладаю на потім. А Толя, напевно, п'ятьох б хотів", – розповідала нам Юла.

Вітаємо Анатолія і Юлу з майбутнім поповненням в родині!

Раніше ми повідомляли, що Меган Маркл і принц Гаррі чекають на другу дитину.

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