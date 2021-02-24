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Зірка фільму "Поспішай кохати" вперше стала мамою: зворушливе фото малюка

Сьогодні, 13:28

Акторка та її чоловік радісно привітали малюка

Американська співачка і акторка з популярного фільму "Поспішай кохати" Менді Мур стала мамою. У неї та її чоловіка Тейлора Голдсміта, за якого вона вийшла заміж три роки тому, вперше народився син. Фотографію новонародженого чада зірка показала шанувальникам у своєму Instagram-акаунті.

Менді Мур і Тейлор Голдсміт
Менді Мур і Тейлор Голдсміт
Фото: instagram.com/mandymooremm

До знімка Менді Мур залишила зворушливий підпис:

"Гас тут. Наш милий хлопчик, Август Гаррісон Голдсміт. Він пунктуальний і прибув точно в призначений строк, на превелику радість батьків. Ми були готові випробувати абсолютно нову любов, але це виходить за рамки того, що ми могли собі уявити".

На фото маленький Август одягнений в комбінезон, але повністю його обличчя не видно.

Фотографія малюка менше, ніж за добу, зібрала вже майже мільйон уподобань.

Син Менді Мур і Тейлора Голдсміта
Син Менді Мур і Тейлора Голдсміта
Фото: instagram.com/mandymooremm

Менді Мур і музикант з інді-рок гурту Dawes Тейлор зіграли весілля 18 листопада у 2018 році. До цього акторка була одружена з рок-музикантом Раяном Адамсом, але у пари дітей не було. Тому і для Менді, і для Тейлора – це перший досвід батьківства.

Раніше стало відомо, що колишня дівчина принца Гаррі вагітна.

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актриса діти зірок Менді Мур
Джерело: instagram.com/mandymooremm
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