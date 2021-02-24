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Анатолій Анатоліч розповів, як його дочки відреагували на новину про третю дитину

Сьогодні, 12:47

Старшу доньку довелося готувати до події цілий рік

Ведучий програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" Анатолій Анатоліч і його дружина Юла втретє стануть батьками. Анатолій зізнався, що вони довго планували вагітність, а дві доньки – Аліса і Лоліта, відреагували на новину по-різному.

За словами телезірки, старшу дочку до події довелося готувати близько року, а ось молодша з радістю прийняла таку ідею.

Анатолій Анатоліч з дочками
Анатолій Анатоліч з дочками
Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

А кого чекає пара – поки залишається загадкою.

"Поки ми не знаємо стать. Ми тільки припускаємо. Наприклад, Юла стала їсти багато картоплі і взагалі перестала їсти солодке. Полюбила оселедець і відвернуло від молока. Але поки що недостатньо великий термін, щоб дізнатися. Чекаємо (усміхається). Народити сина для нас ніколи не було надметою. Але якщо в цей раз буде син, це буде цікаво і пощастить випробувати зовсім інші відчуття. Син – це не донька, як би банально це не прозвучало", – поділився ведущий в інтерв'ю журналу "Теленеделя".

Анатоліч з дружиною приховували новину про вагітність п'ять місяців. Пара виховує двох дочок: 9-річну Алісу і 7-річну Лоліту (28 березня дівчинці виповниться 8 років).

Зазначимо, що подружжя вже давно говорили про третю дитину. Ще рік тому в інтерв'ю Сьогодні.Lifestyle вони зізналися, що до третьої вагітності готуватимуться грунтовно.

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