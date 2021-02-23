Камалія розповіла, як Захур виховує доньок: Папа погрожує відправити до бомжатскої школи
Співачка назвала головний страх доньок
Співачка Камалія і мільярдер Мохаммад Захур, які недавно розповіли про перше побачення , обожнюють своїх доньок Мірабеллу і Арабеллу. Незважаючи на свій статус, пара намагається не балувати дітей. В ексклюзивному інтерв'ю програмі "Зіркоманія" на телеканалі "Україна 24" Камалія розповіла про те, як виховує доньок і назвала їх головний страх.
Камалія і Захур виховують дочок Мірабеллу і Арабеллу за принципом поганий і хороший поліцейський. Співачка зізнається, що більш сувора роль дісталася їй, тому що у чоловіка дуже м'який характер. За погану поведінку двійнят штрафують – скорочують час гри на планшетах.
Співачка розповідає, що найбільше не любить дитячі істерики і намагається їх ігнорувати.
"Просто вона впала на підлогу як комашка, почала закочувати істерику, плакати. Я заборонила всім підходити, вона заспокоїлася сама ", – розповіла Камалія
День двійнят Мірабель і Арабелли розпланований по хвилинах. Вільно часу у дівчаток майже немає.
"Вони займаються і кінним спортом, і гімнастикою, і плаванням, малюванням, і ходять на пошиття м'яких іграшок", – розповіла співачка.
У кожній заможній родині своє ставлення до фінансового виховання дітей. Камалія стверджує, що незважаючи на великі можливості своїх дочок привчає до скромності.
"В принципі намагаємося не сильно балувати, ну звичайно іграшки хороші купуємо, ну знову ж це за якісь заслуги. На дні народження, Новий рік дуже хотіли телефони, хотіли смарт-годинник ", – розповідає співачка.
Але на освіту зіркове подружжя грошей не шкодує. Мірабелла і Арабелла вчаться в британській школі в Києві. Навчальний рік там коштує 50000 доларів. Але, якщо дівчата погано вчаться, батько проводить виховну роботу. Залякує звичайною школою.
"Папа погрожує, я вас відправлю вчитися в бомжатскую школу. Цікавляться, що таке бомжатская школа. Я знайшла в YouTube сільські школи, якісь такі розвалени, з жахливими партами і показую відео, у них стають круглі очі. Кажуть, тато, ми будемо вчитися, слухатися ", – розповіла Камалія.
Дивіться інтерв'ю Камалії для програми "Зіркоманія" :
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