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Камалія розповіла, як Захур виховує доньок: Папа погрожує відправити до бомжатскої школи

Сьогодні, 18:16

Співачка назвала головний страх доньок

Співачка Камалія і мільярдер Мохаммад Захур, які недавно розповіли про перше побачення , обожнюють своїх доньок Мірабеллу і Арабеллу. Незважаючи на свій статус, пара намагається не балувати дітей. В ексклюзивному інтерв'ю програмі "Зіркоманія" на телеканалі "Україна 24" Камалія розповіла про те, як виховує доньок і назвала їх головний страх.

Камалія і Захур виховують дочок Мірабеллу і Арабеллу за принципом поганий і хороший поліцейський. Співачка зізнається, що більш сувора роль дісталася їй, тому що у чоловіка дуже м'який характер. За погану поведінку двійнят штрафують – скорочують час гри на планшетах.

Камалія з чоловіком і дітьми
Камалія з чоловіком і дітьми
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Співачка розповідає, що найбільше не любить дитячі істерики і намагається їх ігнорувати.

"Просто вона впала на підлогу як комашка, почала закочувати істерику, плакати. Я заборонила всім підходити, вона заспокоїлася сама ", – розповіла Камалія

День двійнят Мірабель і Арабелли розпланований по хвилинах. Вільно часу у дівчаток майже немає.

"Вони займаються і кінним спортом, і гімнастикою, і плаванням, малюванням, і ходять на пошиття м'яких іграшок", – розповіла співачка.

У кожній заможній родині своє ставлення до фінансового виховання дітей. Камалія стверджує, що незважаючи на великі можливості своїх дочок привчає до скромності.

Камалия с мужем и дочками
Камалия с мужем и дочками
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"В принципі намагаємося не сильно балувати, ну звичайно іграшки хороші купуємо, ну знову ж це за якісь заслуги. На дні народження, Новий рік дуже хотіли телефони, хотіли смарт-годинник ", – розповідає співачка.

Але на освіту зіркове подружжя грошей не шкодує. Мірабелла і Арабелла вчаться в британській школі в Києві. Навчальний рік там коштує 50000 доларів. Але, якщо дівчата погано вчаться, батько проводить виховну роботу. Залякує звичайною школою.

"Папа погрожує, я вас відправлю вчитися в бомжатскую школу. Цікавляться, що таке бомжатская школа. Я знайшла в YouTube сільські школи, якісь такі розвалени, з жахливими партами і показую відео, у них стають круглі очі. Кажуть, тато, ми будемо вчитися, слухатися ", – розповіла Камалія.

Дивіться інтерв'ю Камалії для програми "Зіркоманія" :

Раніше співачка Камалія зізналася, чому боялася виходити заміж.

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