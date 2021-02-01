Мер'єм Узерлі з "Величного століття" розчулила першої фотосесією з новонародженою дочкою: фото
Батько дочки не приймав приєднався до фотозйомки
Зірка популярного турецького серіалу "Величне століття" Мер'єм Узерлі, яка нещодавно вдруге стала мамою, показала кадри нової спільної фотосесії з дочками.
Всього місяць тому Мер'єм порадувала своїх шанувальників новиною про народження Лілі. І тепер акторка зворушила своїх фоловерів знову, коли опублікувала в Instagram ніжні фото.
Мер'єм Узерлі одягнула для фотосесії коротку сукню з рюшами, корсетом і приспущеними плечима. Також зірка зробила легкий макіяж, підкресливши губи й очі. Новонароджену дівчинку, одягнену в рожеве боді, Мер'єм тримала в руках. Але обличчя маленької дочки акторка вирішила приховати за допомогою емоджі "серце".
До фотосесії долучилася старша дочка Мер'єм Узерлі, Лара. Дівчинка з цікавістю і ніжністю дивилася на свою сестру та обіймала її.
Публікація акторки зібрала понад пів мільйона лайків менш ніж за добу.
Батько Лілі, чоловік Мер'єм Узерлі, американський бізнесмен, ім'я якого досі акторка не розсекречує, не брав участь у фотосесії.
Мер'єм Узерлі і її обранець зіграють весілля, коли ситуація з пандемією покращиться.
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