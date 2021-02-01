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Мер'єм Узерлі з "Величного століття" розчулила першої фотосесією з новонародженою дочкою: фото

Сьогодні, 17:00

Батько дочки не приймав приєднався до фотозйомки

Зірка популярного турецького серіалу "Величне століття" Мер'єм Узерлі, яка нещодавно вдруге стала мамою, показала кадри нової спільної фотосесії з дочками.

Всього місяць тому Мер'єм порадувала своїх шанувальників новиною про народження Лілі. І тепер акторка зворушила своїх фоловерів знову, коли опублікувала в Instagram ніжні фото.

Мер'єм Узерлі одягнула для фотосесії коротку сукню з рюшами, корсетом і приспущеними плечима. Також зірка зробила легкий макіяж, підкресливши губи й очі. Новонароджену дівчинку, одягнену в рожеве боді, Мер'єм тримала в руках. Але обличчя маленької дочки акторка вирішила приховати за допомогою емоджі "серце".

Мер'єм Узерлі
Мер'єм Узерлі
Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

До фотосесії долучилася старша дочка Мер'єм Узерлі, Лара. Дівчинка з цікавістю і ніжністю дивилася на свою сестру та обіймала її.

Мер'єм Узерлі з доньками
Мер'єм Узерлі з доньками
Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Публікація акторки зібрала понад пів мільйона лайків менш ніж за добу.

Мер'єм Узерлі з донькою
Мер'єм Узерлі з донькою
Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Батько Лілі, чоловік Мер'єм Узерлі, американський бізнесмен, ім'я якого досі акторка не розсекречує, не брав участь у фотосесії.

Мер'єм Узерлі з донькою
Мер'єм Узерлі з донькою
Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Мер'єм Узерлі і її обранець зіграють весілля, коли ситуація з пандемією покращиться.

Раніше стало відомо, що солістка А`Студіо" Кеті Топурія народила другу дитину.

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