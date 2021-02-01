Мерьем Узерли из "Великолепного века" умилила первой фотосессией с новорожденной дочкой: фото

Отец дочери не принимал присоединился к фотосъемке

Звезда популярного турецкого сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли, которая недавно во второй раз стала мамой, показала кадры новой совместной фотосессии с дочками.

Всего месяц назад Мерьем порадовала своих поклонников новостью о рождении Лили. И теперь актриса растрогала своих фолловеров вновь, когда опубликовала в Instagram нежные фото.

Мерьем Узерли надела для фотосессии короткое платье рюшами, корсетом и приспущенными плечами. Также актриса сделала легкий макияж, подчеркнув губы и глаза. Новорожденную малышку, одетую в розовое боди, Мерьем держала в руках. Но лицо маленькой дочки актриса решила скрыть с помощью эмоджи "сердце".

Мерьем Узерли Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

К фотосессии присоединилась старшая дочь Мерьем Узерли, Лара. Девочка с любопытством и нежностью смотрела на свою сестру и обнимала ее.

Мерьем Узерли с дочками Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Публикация актрисы собрала более пол миллиона лайков менее, чем за сутки.

Мерьем Узерли с дочкой Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Отец Лили, муж Мерьем Узерли, американский бизнесмен, имя которого до сих пор актриса не рассекречивает, не принимал участие в фотосессии.

Мерьем Узерли с дочкой Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Мерьем Узерли и ее избранник сыграют свадьбу, когда ситуация с пандемией улучшится.

Ранее стало известно, что солистка А'Студио" Кети Топурия родила второго ребенка.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться