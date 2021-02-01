Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Мерьем Узерли из "Великолепного века" умилила первой фотосессией с новорожденной дочкой: фото

Сегодня, 17:00

Отец дочери не принимал присоединился к фотосъемке

Звезда популярного турецкого сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли, которая недавно во второй раз стала мамой, показала кадры новой совместной фотосессии с дочками.

Всего месяц назад Мерьем порадовала своих поклонников новостью о рождении Лили. И теперь актриса растрогала своих фолловеров вновь, когда опубликовала в Instagram нежные фото.

Мерьем Узерли надела для фотосессии короткое платье рюшами, корсетом и приспущенными плечами. Также актриса сделала легкий макияж, подчеркнув губы и глаза. Новорожденную малышку, одетую в розовое боди, Мерьем держала в руках. Но лицо маленькой дочки актриса решила скрыть с помощью эмоджи "сердце".

Мерьем Узерли
Мерьем Узерли
Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

К фотосессии присоединилась старшая дочь Мерьем Узерли, Лара. Девочка с любопытством и нежностью смотрела на свою сестру и обнимала ее.

Мерьем Узерли с дочками
Мерьем Узерли с дочками
Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Публикация актрисы собрала более пол миллиона лайков менее, чем за сутки.

Мерьем Узерли с дочкой
Мерьем Узерли с дочкой
Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Отец Лили, муж Мерьем Узерли, американский бизнесмен, имя которого до сих пор актриса не рассекречивает, не принимал участие в фотосессии.

Мерьем Узерли с дочкой
Мерьем Узерли с дочкой
Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Мерьем Узерли и ее избранник сыграют свадьбу, когда ситуация с пандемией улучшится.

Ранее стало известно, что солистка А'Студио" Кети Топурия родила второго ребенка.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Граймс показала сына Илона Маска, которого подстригла как викинга (фото) 16-летняя дочь Хайди Клум впервые снялась без мамы и вскружила голову фанатам 39-летняя Пэрис Хилтон начала процедуру ЭКО, чтобы родить двойню
материнство дети звезд Мерьем Узерли звездные дети
Реклама

Новости партнеров

Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
На пляже в Бразилии. Венсан Кассель показал полуобнаженную жену
На пляже в Бразилии. Венсан Кассель показал полуобнаженную жену
Погубила зависимость: скончался сын известной модели
Погубила зависимость: скончался сын известной модели
Алферова раскрыла правду о разводе с Абдуловым
Алферова раскрыла правду о разводе с Абдуловым

Популярные статьи

Сегодня, 11:24Вкусно

Что приготовить на обед быстро и просто: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 05:14Психо

Гороскоп на сегодня 1 февраля: Ракам нужен график дел, а Львы будут довольны собой

Вчера, 16:36Звездно

Кристен Стюарт шокирует сходством с принцессой Дианой. Сравните сами

Вчера, 13:58Звездно

Лужа крови, перелом и рассечение: Тарас Цымбалюк серьезно травмировался на съемках (фото)

Вчера, 12:39Звездно

Дан Балан вернулся на "Голос країни". Его заметили с Тиной Кароль (фото)

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля: все знаки зодиака

Вчера, 05:07Психо

Гороскоп на сегодня 31 января: у Водолея будет упадок сил, а у Рыб – день баловства

30 январяЗвездно

Танцы Данилко и новые удивительные герои: как прошел второй эфир шоу "Маска"

30 январяЗвездно

Дочь Юлии Началовой осталась без наследства из-за экс-бойфренда мамы

30 январяЗвездно

Принц Гарри приедет в Лондон без Меган Маркл – СМИ

30 январяЗвездно

Как живется с тещей. Украинские звезды поделились своим опытом

30 январяЗвездно

"Ну могла бы и меня обработать": Полякова пристыдила Могилевскую за фотошоп

30 январяПсихо

Гороскоп на сегодня 30 января: Овны удовлетворят все свои мелкие желания, а Тельцы будут в ударе

29 январяЗвездно

Клиническая смерть, два брака и пародии: все об Александре Скичко, новом главе Черкасской ОГА

29 январяЗвездно

Слава Каминская показала нового возлюбленного на отдыхе на Мальдивах: видео

29 январяВкусно

Как приготовить пунш: ТОП-5 рецептов согревающего напитка

Новости партнеров

Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
Тина Кароль оказалась в эпицентре скандала
Тина Кароль оказалась в эпицентре скандала
Очаровательная жена лучшего бомбардира в Серии А. Фото
Очаровательная жена лучшего бомбардира в Серии А. Фото
Будьте внимательны! Эту ошибку допускают все при мытье головы
Будьте внимательны! Эту ошибку допускают все при мытье головы
Мишина ошарашила неожиданным признанием в карете "скорой помощи"
Мишина ошарашила неожиданным признанием в карете "скорой помощи"
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять