Граймс показала сина Ілона Маска, якого підстригла як вікінга (фото)

Первісток пари з'явився на світ у травні

Співачка Граймс, яка в травні минулого року народила сина від Ілона Маска, показала восьмимісячного малюка. Вона власноруч підстригла дитину, надихнувшись вікінгами з серіалу "Останнє королівство".

Знімками з маленьким сином Граймс поділилася в Instastories. На фото X AE A-Xii сидить у ванні, поки знаменита мама робить йому зачіску натхненну одним з її улюблених телешоу.

Фото: instagram.com/stories/grimes

Фото: instagram.com/stories/grimes

Фото: instagram.com/stories/grimes

"Не впевнена, що ця стрижка вдалася, але тепер він вікінг", – підписала Граймс один з кадрів.

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"Останнє королівство" – це британський історичний серіал, який є телевізійною адаптацією популярної серії книг Бернарда Корнуелла під загальною назвою "Саксонські хроніки". Виходить на Netflix з 2015 року.

Нагадаємо, Граймс народила сина від 49-річного Ілона Маска 4 травня 2020 року. Пара спочатку назвала свою дитину X Æ A-12, але пізніше в свідоцтві про народження трохи змінила його на X AE A-Xii.

Раніше Ілон Маск не зміг розпізнати складне ім'я свого сина .

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