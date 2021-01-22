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Солістка "А'Студіо" Кеті Топурія народила другу дитину – ЗМІ

Сьогодні, 11:12

Батьком дитини став другий чоловік співачки Лев Дєньгов

Про другу вагітність солістки відомого казахсько-російського гурту "А'Студіо" Кеті Топурії стало відомо лише кілька місяців тому – в жовтні 2020-го. Як повідомляє "СтарХит", 34-річна Кеті народила сина. Сама співачка поки не підтвердила цю інформацію.

Батьком дитини став Лев Дєньгов – другий чоловік співачки, політичний діяч, підприємець. Повідомляється, що пологи артистки пройшли в одному з кращих пологових будинків Москви.

Кеті Топурія
Кеті Топурія
Фото: instagram.com/keti_one_official

Кеті довгий час приховувала другу вагітність під пишними нарядами. Розсекретити своє цікаве положення співачка вирішила тільки 30 жовтня минулого року, коли відбулася прем'єра кліпу гурту "А'Студіо" на пісню "Се ля ві".

Для 34-річної артистки це друга дитина – співачка виховує п'ятирічну дочку Олівію від першого шлюбу. З 2013-го по 2017 рік Кеті була одружена з бізнесменом Львом Гейхманом.

Нагадаємо, Даша Квіткова розповіла, як дізналася про свою вагітність.

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