Зірка "Величного століття" Мер'єм Узерлі вдруге стала мамою (фото)

Акторка розсекретила стать та ім'я дитини

Акторка Мер'єм Узерлі з популярного турецького серіалу "Величного століття", яка нещодавно вперше продемонструвала вагітний животик, вдруге стала мамою.

Вона поділилася цією радісною новиною на своїй сторінці в Instagram, де показала перші фото з новонародженою дівчинкою і розсекретила її ім'я.

Акторка Мер'єм Узерлі Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

"Вчора. 08.01.2021. Моя дорога Лілі Коі. Ми з татом раді вітати тебе в нашій родині. Ми такі щасливі, що ти приєдналася до нас. Будь під захистом завжди", – написала в публікації акторка.

Мер'єм Узерлі з новонародженою дочкою

Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

На знімках 37-річна Мер'єм зображена разом з новонародженою дочкою, яку тримає на руках.

Зазначимо, що у акторки є семирічна донька Лара від першого шлюбу з турецьким бізнесменом Джана Атеш. Ім'я батька Лілі Мер'єм тримає в секреті. Відомо, що він американський бізнесмен.

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