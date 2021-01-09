Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Зірка "Величного століття" Мер'єм Узерлі вдруге стала мамою (фото)

Сьогодні, 18:52

Акторка розсекретила стать та ім'я дитини

Акторка Мер'єм Узерлі з популярного турецького серіалу "Величного століття", яка нещодавно вперше продемонструвала вагітний животик, вдруге стала мамою.

Вона поділилася цією радісною новиною на своїй сторінці в Instagram, де показала перші фото з новонародженою дівчинкою і розсекретила її ім'я.

Акторка Мер'єм Узерлі
Акторка Мер'єм Узерлі
Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

"Вчора. 08.01.2021. Моя дорога Лілі Коі. Ми з татом раді вітати тебе в нашій родині. Ми такі щасливі, що ти приєдналася до нас. Будь під захистом завжди", – написала в публікації акторка.

Мер'єм Узерлі з новонародженою дочкою
Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

На знімках 37-річна Мер'єм зображена разом з новонародженою дочкою, яку тримає на руках.

Зазначимо, що у акторки є семирічна донька Лара від першого шлюбу з турецьким бізнесменом Джана Атеш. Ім'я батька Лілі Мер'єм тримає в секреті. Відомо, що він американський бізнесмен.

Раніше ми писали, що зірка "Ла-ла Ленда" Емма Стоун вагітна.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Аманда Сейфрід з "Поганих дівчисьок" потай стала мамою вдруге "Рада, що 2020 й закінчився": вагітна Ельза Госк оголилася для першого в цьому році фото Шок або природність? Вагітна Василиса Фролова знялася повністю голою
актриса народила Мерьем Узерли
Реклама

Новини партнерів

Идеальная вкусная еда к любому празднику!
Идеальная вкусная еда к любому празднику!
Жена Корниенко — молодая мама и настоящая красотка
Жена Корниенко — молодая мама и настоящая красотка
Изабель Гулар – девушка вратаря «Айнтрахта» Кевина Траппа
Изабель Гулар – девушка вратаря «Айнтрахта» Кевина Траппа
Картопляна запіканка: як готувати смачну та ситну гарячу страву
Картопляна запіканка: як готувати смачну та ситну гарячу страву

Популярні статті

Сьогодні, 13:25Events

Старий Новий рік: дата, історія, традиції і прикмети

Сьогодні, 12:19Шоу-бізнес

Сестра стриптизерка, кулінарні курси і дядя злочинець: все, що потрібно знати про герцогиню Кембриджську

Сьогодні, 04:58Психологія

Гороскоп на сьогодні 9 січня: Водоліям можна експериментувати з іміджем, а Рибам – правильно розподіляти навантаження

Вчора, 17:06Food

Закуски на Старий Новий рік 2021: ТОП-7 рецептів

Вчора, 15:03Fun

Закусочну на честь Сталіна відкрили у Москві. Подають "шаурму від Берії та Хрущова" (фото)

Вчора, 12:20Афіша

"Якщо справи йдуть погано – не ходи з ними": найкращі цитати легендарного Елвіса Преслі

Вчора, 05:27Психологія

Гороскоп на сьогодні 8 січня: Рак буде наполегливо працювати, а Лев – купатися в грошах

7 січняШоу-бізнес

"Зламала шию": дочка Валерія Меладзе госпіталізована (фото)

7 січняШоу-бізнес

Полякова вдома, а Сумська в Яремче: як українські зірки святкують Різдво

7 січняШоу-бізнес

Чапкіса знову госпіталізовано. Син просить молитися за його здоров'я

7 січняEvents

Різдво Христове-2021: найсильніші молитви

7 січняEvents

Антіковідні колядки, прикольні вірші (ексклюзив)

7 січняEvents

Ефектні листівки та картинки з Різдвом-2021

7 січняПсихологія

Гороскоп на сьогодні 7 січня: у закоханих Козорогів нелегкий день, а Водолії будуть догоджати коханим людям

7 січняFun

Вітання на Різдво Христове-2021 у віршах, смс, листівки та картинки

6 січняFun

Привітання з Різдвом Христовим у віршах, прозі, смс, цікаві картинки

Новини партнерів

Жена футболиста сборной Украины показала откровенное фото
Жена футболиста сборной Украины показала откровенное фото
Салаты с ананасами: оригинальные рецепты на праздничный стол
Салаты с ананасами: оригинальные рецепты на праздничный стол
В Украине поменяют систему оплаты труда: кто заработает больше
В Украине поменяют систему оплаты труда: кто заработает больше
Вкуснейший тыквенный пирог: как приготовить ароматную выпечку
Вкуснейший тыквенный пирог: как приготовить ароматную выпечку
Обнаженная певица показала постельное фото с мужем
Обнаженная певица показала постельное фото с мужем
Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга
Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга
Вкусный и простой салат из морской капусты с яйцом
Вкусный и простой салат из морской капусты с яйцом
Ученые выяснили, сколько времени сохраняются антитела к Covid-19
Ученые выяснили, сколько времени сохраняются антитела к Covid-19

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти