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39-річна Періс Хілтон почала процедуру ЕКЗ, щоб народити двійню

Сьогодні, 12:07

Світська левиця мріє про близнюків

Американська світська левиця і актриса Періс Хілтон. яка раніше заморозила свої яйцеклітини, зізналася, що за порадою Кім Кардашян проходить процедуру ЕКЗ в надії "народити близнюків", повідомляє Mirror.

Періс і Кім були близькими друзями протягом багатьох років, більш того – Кім була особистою помічницею Періс, перш ніж прославилася завдяки сімейному ТБ-шоу. І тепер, за порадою своєї давньої подруги, Хілтон вирішила зробити ЕКЗ, щоб зачати близнюків – як вона і завжди мріяла.

У подкасті для The Trend Reporter Періс зізналася, що готова до створення сім'ї, про яку мріяла довгий час.

"Я дуже схвильована і готова зробити наступний крок і, нарешті, просто жити реальним життям", – коментує Періс.

Фото: AFP

39-річна Хілтон також назвала свого нинішнього бойфренда Картера Реума "хлопцем своєї мрії" і сказала, що вони вже задумалися про шлюб.

"Я дійсно вірю, що мати сім'ю і мати дітей – це сенс життя. Мені ще не доводилося відчувати це, тому що раніше я не відчувала, що хтось дійсно заслужив мою любов. Тепер я нарешті знайшла таку людину", – зізнається Періс.

Періс і Картер знайомі вже більше 10 років, але почали зустрічатися тільки в 2019 році. У Періс було багато бойфрендів, один з них – Кріс Зілка, з яким Хілтон розірвала заручини в 2018 році.

Нагадаємо, Періс Хілтон повідомила про трагедію в родині.

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