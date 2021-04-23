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Ребров пропонував Лорак роль коханки: співачка пояснила, чому відкинула одруженого футболіста

Сьогодні, 16:59

У відвертому інтерв'ю співачка розповіла про непрості стосунки з футболістом Сергієм Ребровим і зізналася, чому вони розійшлися

Ані Лорак, яка прокоментувала зраду екс-дружина , розповіла, про роман, який не склався з українським футболістом Сергієм Ребровим.

В програмі "Доля людини" Ані Лорак не поспішала називати ім'я людини, яка зробила їй боляче – за неї це зробив ведучий. Сама співачка підтвердила, що мова йде саме про українського футболіста.

"Я в якийсь момент своєї кар'єри почала писати пісні. А потім закохалася не в того, в кого треба. Коли я відкрилася йому, він став мною маніпулювати. Чоловіки часом не знають, чого хочуть від життя. Є чоловіки-маніпулятори. Ось він саме такий ", – зізналася артистка.

Ані Лорак розповіла, що з Сергієм Ребровим вони познайомилися в Лондоні на одній з вечірок. Між ними одразу виникла взаємна симпатія.

Ані Лорак і Сергій Ребров
Ані Лорак і Сергій Ребров
Фото: instagram.com/anilorak, ФК "Ференцварош"

"Він після шукав номера моїх телефонів. Коли чоловік одержимий і хоче, то він досягая свого", – поділилася співачка.

Але їхні стосунки довго не тривали – артистку не влаштовувала роль, яку запропонував їй коханий.

"Але коли він домігся бажаного, то раптом зрозумів, що не готовий. Він запропонував мені роль коханки, до якої я не була готова. Почуття далі не розвинулося. Це був не мій шлях. Далі нічого не сталося. Коли я це зрозуміла, то сказала собі: "Так не буде". Я поміняла номер телефону і обірвала всі лінії спілкування з ним ", – розповіла Ані Лорак.

Раніше Ані Лорак натякнула, що Костянтин Меладзе пропонував їй інтимні стосунки.

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