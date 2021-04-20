Колишній коханий Ані Лорак прокоментував її возз'єднання з ексчоловіком

Чутки про те, що Ані Лорак і Мурат Налчаджиоглу знову разом не вщухають. Юрій Фальоса заявив, що заради доньки можна забути про старі образи

Продюсер і колишній цивільний чоловік співачки Ані Лорак Юрій Фальоса, з яким співачка прожила 10 років прокоментував можливе возз'єднання співачки з ексчоловіком Муратом Налчаджиоглу ,про яке останнім часом стали говорити.

В інтерв'ю російському виданню Собедсеник експродюсер Ані Лорак розповів, якщо колишнє подружжя знайшли в собі сили все забути, то це правильне рішення.

"Більше ніж на 50% я вважаю, що це добре, тому що у них спільна дитина. Думаю, заради дочки можна пробачити невірність", – сказав Фалеса.

Ані Лорак і Мурат Налчаджиоглу, Юрій Фальоса Фото: facebook.com/AniLorak, Скріншот з YouTube

Варто зазначити, саме Юрій Фальоса був першим чоловіком в житті Лорак. Незважаючи на 18-річну різницю у віці, вони прожили разом 13 років.

Нагадаємо, що приводом для чуток про те, що Ані Лорак і Мурат знову разом стала поява співачки і бізнесмена на світському заході в Москві. потім Ані Лорак помітили в обіймах колишнього чоловіка на вечірці у Філіпа Кіркорова.

Сама співачка ніяк не коментує своє особисте життя.

Раніше Юрій Фальоса висловився про можливі концерти Ані Лорак в Україні.

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