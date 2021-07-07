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Маша Єфросиніна вперше знялася в нижній білизні й зізналася, що перемогла комплекси

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
7 липня, 11:05
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Телеведуча вирішила поділитися з шанувальниками історією прийняття свого тіла. Зірка знялася в рекламі нижньої білизни, вперше з'явившись в ній в професійній зйомці
Маша Єфросиніна
Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Телеведуча Маша Єфросиніна, яку раніше Дурнєв назвав "суперзіркою з минулого", поділилася історією трансформації свого тіла в рекламному ролику спідньої білизни. Зірка з'явилася у в чорному комплекті, продемонструвавши свою розкішну фігуру.

Відео з'явилося в Instagram-акаунті телеведучої, яка також розповіла, як перемогла свої комплекси та пройшла через булінг.

"У 12 років, коли у мене виросли груди, я сказала мамі, що в школу більше не піду – всіх дівчаток, хто носить бюстгальтери, хлопчаки обзивають коровами з доїння... У 15 років під час уроку танців учитель кричав на всіх нас, що ми жирні... У 19 років під час сексу хлопець сказав мені, що ніколи до цього не спав з товстункою... Далі ви все більш-менш знаєте: про зайву вагу, про пересуди, про схуднення і про те, як я не люблю цю тему... Мій стиль в одязі називали чернечим", – написала Маша Єфросиніна.

Cкріншот Instagram

Ведуча зазначила, що дійсно застібалася на всі ґудзики та виправдовувала це фразою: "сексуальність в очах, а не в одязі". У різних інтерв'ю Маша Єфросиніна говорила, що ніколи не зніматиметься в одній лише білизні.

Cкріншот Instagram

"Але ця історія не про першу оголену зйомку в моєму житті, а про мій шлях до свого тіла. Тіла, яке зі мною пережило все, яке пробачило мені катування над ним і ненависть. Тіла, яке в один момент сказало мені: "або давай полюбимо одне одного, або все, що ти робиш з нами – тупа і бездарна трата твого безцінного життя...", – зізналася Маша Єфросиніна.

Зараз телеведуча подобається собі, попри те, що за її словами, її фігура далека від модельних стандартів. Маша зазначила, що вона поборола свої комплекси, і тепер її тіло є її найкращим союзником.

У коментарях телеведучу підтримали її шанувальники та зіркові колеги. Олена Шоптенко, Володимир Дантес, Тимур Родрігез залишили захоплені компліменти Маші.

Дивіться в сюжеті, які зірки практикують інтервальне голодування:

Раніше Маша Єфросиніна з Лесею Нікітюк побували на дні народженні Сергія Притули.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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