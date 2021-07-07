Маша Ефросинина впервые снялась в нижнем белье и призналась в любви к своему телу (видео)

Телеведущая решила поделиться с поклонниками историей принятия своего тела. Звезда снялась в рекламе нижнего белья, впервые появившись в нем в профессиональной съемке

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Телеведущая Маша Ефросинина, которую ранее Дурнев назвал "суперзвездой из прошлого", поделилась историей трансформации своего тела в рекламном ролике нижнего белья. Звезда появилась в черном комплекте, показав свою шикарную фигуру.

Видео появилось в Instagram-аккаунте телеведущей, которая также рассказала, как победила свои комплексы и прошла через буллинг.

"В 12 лет, когда у меня выросла грудь, я сказала маме, что в школу больше не пойду – всех девочек, кто носит бюстгальтеры, мальчишки обзывают коровами с дойками… В 15 лет во время урока танцев учитель кричал на всех нас, что мы жирные… В 19 лет во время секса парень сказал мне, что никогда до этого не спал с толстушкой... Дальше вы всё более или менее знаете: про лишний вес, про пересуды, про похудение и про то, как я не люблю эту тему… Мой стиль в одежде называли монашеским", – написала Маша Ефросинина.

Cкриншот Instagram

Ведущая отметила, что действительно застегивалась на все пуговицы и оправдывала это фразой: "сексуальность в глазах, а не в одежде". В различных интервью Маша Ефросинина говорила, что никогда не будет сниматься в одном лишь белье.

Cкриншот Instagram

"Но эта история не про первую обнаженную съёмку в моей жизни, а про мой путь к своему телу. Телу, которое со мной пережило все, которое простило мне истязания над ним и ненависть. Телу, которое в один момент сказало мне: "или давай полюбим друг друга, или всё, что ты делаешь с нами – тупая и бездарная трата твоей бесценной жизни..", – призналась Маша Ефросинина.

Сейчас телеведущая нравится себе, несмотря на то, что по ее словам, ее фигура далека от модельных стандартов. Маша отметила, что она поборола свои комплексы, и теперь ее тело является ее лучшим союзником.

В комментариях телеведущую поддержали ее поклонники и звездные коллеги. Алена Шоптенко, Владимир Дантес, Тимур Родригез оставили восторженные комплименты Маше.

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