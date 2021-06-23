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Як Сергій Притула відзначив своє 40-річчя: фото і відео зі свята

Сьогодні, 09:34

Телеведучий зібрав найближчих друзів і родичів, щоб відзначити свій день народження. На святі у Сергія виступала українська співачка TAYANNA

Сергію Притулі виповнилося 40 років
Сергію Притулі виповнилося 40 років
Фото: instagram.com/lesia_nikituk, instagram.com/mashaefrosinina

Вчора, 22 червня, Сергій Притула відсвяткував свій ювілей – знаменитому українському телеведучому виповнилося 40 років.

На свято він запросив своїх близьких родичів і друзів, серед яких були і ведучі Леся Нікітюк і Маша Єфросиніна.

Леся і Маша поділилися кількома фото і відео зі святкування ювілею Сергія. Судячи з відео, на заході виступала українська співачка TAYANNA. Леся Нікітюк також зробила фото зі старшим сином Сергія Притули – Дмитром.

Леся Нікітюк і син Сергія Притули, Дмитро
Леся Нікітюк і син Сергія Притули, Дмитро
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Крім цього Нікітюк відобразила кумедні танці артиста "Вар'яти-шоу" Володимира Жогло, який довгий час виступав з Сергієм на одній сцені, поки Притула не піщов з проєкту заради участі у виборах мера Києва та розвитку політичної діяльності.

А Маша Єфросиніна опублікувала зворушливе фото Сергія з його дружиною Катериною.

"Birthday man and his wonder woman (з англ. – Іменинник і його чудо-жінка – Ред.)", – підписала знімок Єфросиніна.

Сергій Притула з дружиною Катериною
Сергій Притула з дружиною Катериною
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

У народі побутує думка, що відзначати 40 років – погана прикмета. Але Сергій Притула, схоже, так не вважає. Ось, що Сергій казав про святкування ювілею:

"Мені казали: "Мужики 40 років не святкують, ти не боїшся?" А я запитував у таких людей: "А чому я маю не святкувати?" Мені достеменно так ніхто й не пояснив, у чому полягає природа цього забобону. А я, відверто, не знаю, скільки мені Господь відміряв. Знехтувати можливістю ще раз зібрати за одним столом людей, яких я люблю, які для мене важливі й близькі, не збираюсь. Я страшенно радий, що на день народження приїдуть усі мої брати та друзі зі всієї України. Буде відносно невелика компанія людей, з якими я хочу розділити ще один чудовий вечір нашого з ними спільного життя", – цитує ведучого Новий канал .

Раніше ми розповідали, що відомо про дітей Сергія Притули.

Дивіться інтерв'ю з Сергієм Притулою для "Зіркового шляху":

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