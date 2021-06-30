Дурнєв публічно назвав Єфросиніну "суперзіркою з минулого". Ведуча відповіла (відео)

Єфросиніна записала відео у відповідь на слова Дурнєва. Телеведуча зазначила, що блогер вчинив не по-чоловічому і це було низько з його боку

Маша Єфросиніна записала відеозвернення Олексію Дурнєву у відповідь на образи / Фото: instagram.com/mashaefrosinina, instagram.com/aleksey_durnev

Колись телеведучий, а тепер блогер Олексій Дурнєв в Instagram вельми несхвально відгукнувся про українську телеведучу і інтерв'юерку Машу Єфросиніну, яка раніше розповіла, що мало не втратила доньку.

Підписники поцікавилися у Олексія, чи погодиться він дати Маші інтерв'ю для її YouTube-програми "Экзамен с Машей Єфросининой".

Скоріше за все ні. Маша не може зрозуміти, вона суперзірка з минулого або інтерв'юер, – відповів Дурнєв.

На своїй сторінці в Instagram Маша відреагувала на це, записавши відеозвернення. Єфросиніна була здивована і заявила, що вони з Дурнєвим домовлялися про інтерв'ю, яке планували випустити вже восени.

За словами Маші, вона часто дивиться випуски Олексія "Дурнєв дивиться сторіс", де блогер в жартівливій формі висміює багатьох відомих особистостей, і їй подобається його шоу. Саме тому, що Дурнєву вдалося з телеведучого перекваліфікуватися в блогера і знову знайти популярність, Єфросиніна хотіла поспілкуватися з ним.

І тут якраз, Льоша, коли ви надсилаєте нам голосове (повідомлення – Ред.), що ви згодні на інтерв'ю, ми обговорюємо, що ви дасте нам його у вашій новій студії і ми чекаємо осені, ви викладаєте таку відповідь, в якій ображаєте мене ..Це прикро, неприємно, не по-чоловічому, не по-пацанськи, – відповіла Маша.

Ведуча також поцікавилася у Дурнєва, чому він вирішив в такому тоні відгукнутися про "людину, яку він навіть не знає". Олексій же поки ніяк не прокоментував цю ситуацію.

Раніше Олексій Дурнєв з'ясовував стосунки в Мережі з Лесею Нікітюк.