Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
СЬОГОДНІ Lifestyle Новини шоу бізнесу

Дурнєв публічно назвав Єфросиніну "суперзіркою з минулого". Ведуча відповіла (відео)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
30 червня, 12:08
Копіювати лінк
Єфросиніна записала відео у відповідь на слова Дурнєва. Телеведуча зазначила, що блогер вчинив не по-чоловічому і це було низько з його боку
Маша Єфросиніна записала відеозвернення Олексію Дурнєву у відповідь на образи
Маша Єфросиніна записала відеозвернення Олексію Дурнєву у відповідь на образи / Фото: instagram.com/mashaefrosinina, instagram.com/aleksey_durnev

Колись телеведучий, а тепер блогер Олексій Дурнєв в Instagram вельми несхвально відгукнувся про українську телеведучу і інтерв'юерку Машу Єфросиніну, яка раніше розповіла, що мало не втратила доньку.

Підписники поцікавилися у Олексія, чи погодиться він дати Маші інтерв'ю для її YouTube-програми "Экзамен с Машей Єфросининой".

Скоріше за все ні. Маша не може зрозуміти, вона суперзірка з минулого або інтерв'юер, – відповів Дурнєв.

На своїй сторінці в Instagram Маша відреагувала на це, записавши відеозвернення. Єфросиніна була здивована і заявила, що вони з Дурнєвим домовлялися про інтерв'ю, яке планували випустити вже восени.

За словами Маші, вона часто дивиться випуски Олексія "Дурнєв дивиться сторіс", де блогер в жартівливій формі висміює багатьох відомих особистостей, і їй подобається його шоу. Саме тому, що Дурнєву вдалося з телеведучого перекваліфікуватися в блогера і знову знайти популярність, Єфросиніна хотіла поспілкуватися з ним.

І тут якраз, Льоша, коли ви надсилаєте нам голосове (повідомлення – Ред.), що ви згодні на інтерв'ю, ми обговорюємо, що ви дасте нам його у вашій новій студії і ми чекаємо осені, ви викладаєте таку відповідь, в якій ображаєте мене ..Це прикро, неприємно, не по-чоловічому, не по-пацанськи, – відповіла Маша.

Ведуча також поцікавилася у Дурнєва, чому він вирішив в такому тоні відгукнутися про "людину, яку він навіть не знає". Олексій же поки ніяк не прокоментував цю ситуацію.

Раніше Олексій Дурнєв з'ясовував стосунки в Мережі з Лесею Нікітюк.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Life Сьогоднi на Google News
Lifestyle
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Лайфхак дня
Як організувати пікнік в форматі Pinterest
Хакнути
Спецпроект
Календар лайфхаків
Червень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
27 червня - 3 липня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Вечеря за ₴200 000 в Києві
За що такі гроші?
Хронометраж
06
дній
06
годин
58
хвилин
28
секунд
6 - 18 червня

74-й Каннський кінофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Лягати спати до 23:00
Дізнатись "що буде"?
Гороскоп
Твій гороскоп на червень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Гороскоп
Найнебезпечніші серед знаків зодіаку
Дізнатись хто?

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти