36-річна Скарелтт Йоганссон вдруге стане мамою – ЗМІ

Знаменита голлівудська актриса чекає на другу дитину від свого чоловіка Коліна Жоста. У Скарелтт вже є дочка Роуз від свого другого чоловіка Ромена Доріака

Скарлетт Йоханссон вагітна другою дитиною / Фото: Getty Images

Знаменита актриса Скарелтт Йоганссон вдруге стане мамою – зірка Голлівуду вагітна від свого третього чоловіка, 39-річного Коліна Жоста. Для нього дитина стане первістком, а Скарлетт вже виховує доньку від попереднього шлюбу. Про вагітність актриси повідомляє видання Page Six.

Скарлетт скоро повинна народити, я знаю, що вона і Колін в захваті, – розповів інсайдер.

Інше джерело з оточення актриси додало, що Йоганссон намагається приховати свою другу вагітність. Через свій цікавий стан "цікавий стан" актриса навіть пропустила кілька заходів з просування фільму "Чорна вдова", де вона зіграла головну роль.

Скарлетт Йоханссон і Колін Жост / Фото: Getty Images

Замість того, щоб бути на заходах особисто, Скарлетт проводила зустрічі через Zoom, при цьому не показувала себе в повний зріст.

Скарелтт Йоганссон і Колін Жост стали чоловіком і дружиною восени минулого року, до цього вони перебували у стосунках протягом трьох років.

Раніше Скарелтт була одружена з французьким журналістом Роменом Доріаком з 2014 по 2016 роки, а з 2008 по 2011 актриса була одружена з американським актором Райаном Рейнольдсом.

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