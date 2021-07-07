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36-річна Скарелтт Йоганссон вдруге стане мамою – ЗМІ

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
7 липня, 09:44
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Знаменита голлівудська актриса чекає на другу дитину від свого чоловіка Коліна Жоста. У Скарелтт вже є дочка Роуз від свого другого чоловіка Ромена Доріака
Скарлетт Йоханссон вагітна другою дитиною
Скарлетт Йоханссон вагітна другою дитиною / Фото: Getty Images

Знаменита актриса Скарелтт Йоганссон вдруге стане мамою – зірка Голлівуду вагітна від свого третього чоловіка, 39-річного Коліна Жоста. Для нього дитина стане первістком, а Скарлетт вже виховує доньку від попереднього шлюбу. Про вагітність актриси повідомляє видання Page Six.

Скарлетт скоро повинна народити, я знаю, що вона і Колін в захваті, – розповів інсайдер.

Інше джерело з оточення актриси додало, що Йоганссон намагається приховати свою другу вагітність. Через свій цікавий стан "цікавий стан" актриса навіть пропустила кілька заходів з просування фільму "Чорна вдова", де вона зіграла головну роль.

Скарлетт Йоханссон і Колін Жост
Скарлетт Йоханссон і Колін Жост / Фото: Getty Images

Замість того, щоб бути на заходах особисто, Скарлетт проводила зустрічі через Zoom, при цьому не показувала себе в повний зріст.

Скарелтт Йоганссон і Колін Жост стали чоловіком і дружиною восени минулого року, до цього вони перебували у стосунках протягом трьох років.

Раніше Скарелтт була одружена з французьким журналістом Роменом Доріаком з 2014 по 2016 роки, а з 2008 по 2011 актриса була одружена з американським актором Райаном Рейнольдсом.

Дивіться відеосюжет "Зіркового шляху" про зірок, які виходили заміж, будучи вагітними:

Раніше ми повідомляли, що співачка MamaRika і її чоловік Сергій Середа розсекретили стать майбутньої дитини.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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