Кіркоров поскаржився на людей, які зливають в Мережу його реальні фото: Не можу відпочити в шортиках

Російський співак Філіп Кіркоров прокоментував фото своєї реальної фігури, яке випадково потрапило у Мережу

Філіп Кіркоров прокоментував використання фотошопу / Фото: instagram.com/fkirkorov

Нещодавно Філіп Кіркоров поділився рідкісним фото, на якому продемонстрував фігуру . Поки одні шанувальники захоплювалися підтягнутою фігурі співака, інші запідозрили його у використанні фотошопу. І не дарма, лише через декілька годин в Мережі з'явилося фото Філіпа Кіркорова на відпочинку і воно відрізнялося від знімків в Instagram. Артист вперше прокоментував те саме фото.

Кіркоров не став заперечувати використання фотошопу. Він зізнався, що через такі ситуації не може розслабитися на відпочинку.

А що, Дженніфер Лопес, Леонардо ДіКапріо не знімали на пляжі? Ми на відпочинку не артисти – ми люди, такі ж, як і всі. Маємо право розслабитися, поїсти, вийти з форми – для того, щоб потім в цю форму увійти. Якщо люди дозволяють собі нишком щось зробити, то нехай це залишається на їхній совісті. У коментарях під цими відео люди засуджують тих, хто це зробив. Через таких ситуацій не можу собі дозволити відпочити на море так, як я хочу – в шортиках, з животиком ..., – сказав співак журналістам Teleprogramma.ru.

Фото Філіпа Кіркорова в Instagram і в реальному житті / Фото: instagram.com/fkirkorov, Telegram-канал Тільки нікому

Артист зізнався, що намагається уникати подібних ситуацій. Тому він вважає за краще відпочивати в Греції, де у нього є власна вілла.

Не можу собі дозволити відпочивати там, де багато людей, один раз виліз – і ось, отримав урок. Тому поїду скоро з сім'єю до Греції, де у мене прекрасна вілла. Острів маленький, на який я люблю приїжджати і відчуваю себе чудово, – розповів Філіп Кіркоров.

Дивіться сюжет про невдалий фотошоп зірок:

Раніше ми розповідали, як син Філіпа Кіркорова відсвяткував день народження.