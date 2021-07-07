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Кіркоров поскаржився на людей, які зливають в Мережу його реальні фото: Не можу відпочити в шортиках

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
7 липня, 10:37
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Російський співак Філіп Кіркоров прокоментував фото своєї реальної фігури, яке випадково потрапило у Мережу
Філіп Кіркоров прокоментував використання фотошопу
Філіп Кіркоров прокоментував використання фотошопу / Фото: instagram.com/fkirkorov

Нещодавно Філіп Кіркоров поділився рідкісним фото, на якому продемонстрував фігуру . Поки одні шанувальники захоплювалися підтягнутою фігурі співака, інші запідозрили його у використанні фотошопу. І не дарма, лише через декілька годин в Мережі з'явилося фото Філіпа Кіркорова на відпочинку і воно відрізнялося від знімків в Instagram. Артист вперше прокоментував те саме фото.

Кіркоров не став заперечувати використання фотошопу. Він зізнався, що через такі ситуації не може розслабитися на відпочинку.

А що, Дженніфер Лопес, Леонардо ДіКапріо не знімали на пляжі? Ми на відпочинку не артисти – ми люди, такі ж, як і всі. Маємо право розслабитися, поїсти, вийти з форми – для того, щоб потім в цю форму увійти. Якщо люди дозволяють собі нишком щось зробити, то нехай це залишається на їхній совісті. У коментарях під цими відео люди засуджують тих, хто це зробив. Через таких ситуацій не можу собі дозволити відпочити на море так, як я хочу – в шортиках, з животиком ..., – сказав співак журналістам Teleprogramma.ru.

Фото Філіпа Кіркорова в Instagram і в реальному житті
Фото Філіпа Кіркорова в Instagram і в реальному житті / Фото: instagram.com/fkirkorov, Telegram-канал Тільки нікому

Артист зізнався, що намагається уникати подібних ситуацій. Тому він вважає за краще відпочивати в Греції, де у нього є власна вілла.

Не можу собі дозволити відпочивати там, де багато людей, один раз виліз – і ось, отримав урок. Тому поїду скоро з сім'єю до Греції, де у мене прекрасна вілла. Острів маленький, на який я люблю приїжджати і відчуваю себе чудово, – розповів Філіп Кіркоров.

Дивіться сюжет про невдалий фотошоп зірок:

Раніше ми розповідали, як син Філіпа Кіркорова відсвяткував день народження.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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