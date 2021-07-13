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МакSим зробили КТ легенів ще раз – нові дані про здоров'я співачки

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
13 липня, 16:37
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Уже місяць лікарі борються за життя співачки МакSим, яка лежить в медикаментозної коми з діагнозом "двостороння пневмонія"
З'явилися нові подробиці про здоров'я МакSим
З'явилися нові подробиці про здоров'я МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

Співачка МакSим знаходиться в комі у важкому стані вже майже місяць. родичі вважають за краще не розповсюджуватися про здоров'я зірок и, але в Мережі кожен день з'являється інформація про МакSим. Як стало відомо виданню Life, вчора співачці зробили нову комп'ютерну томографію грудної клітки.

За даними видання, КТ органів грудної клітини показало, що в лівій легені артистки є ознаки поширення вірусної пневмонії, а в правому триває процес ущільнення легеневої тканини без позитивної динаміки.

Співачка МакSим знаходиться в критичному стані
Співачка МакSим знаходиться в критичному стані / Фото: instagram.com/maksimartist

Також була зроблена променева діагностика – структурних змін в головному мозку виконавиці не виявлено. Всі інші органи продовжують виконувати свою роботу.

Нагадаємо, російську співачку МакSим госпіталізували відразу після концерту в Казані, перед яким у неї піднялася висока температура, але тим не менше було прийнято рішення не скасовувати виступ. Повідомлялося, що у співачки важка пневмонія і ураження легень 40%. Пізніше МакSим ввели в штучну кому і підключили до апарату ШВЛ. Через кілька днів з'явилася інформація про погіршення стану МакSим і що тепер ураження легень 80%.

Дивіться повний виступ МакSим з того самого концерту в Казані:

Раніше повідомлялося, що податкова заблокувала рахунки співачки МакSим, яка зараз лежить в комі .

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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