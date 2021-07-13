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МакSим сделали КТ легких еще раз – новые данные о здоровье певицы

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
13 июля, 16:37
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Уже месяц врачи борются за жизнь певицы МакSим, которая лежит в медикаментозной коме с диагнозом "двусторонняя пневмония"
Появились новые подробности о здоровье МакSим
Появились новые подробности о здоровье МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

Певица МакSим находится в коме в тяжелом состоянии уже почти месяц. Родственники предпочитают не распространяться о здоровье звезды, но в Сети каждый день появляется информация о МакSим. Как стало известно изданию Life, вчера певице сделали новую компьютерную томографию грудной клетки.

По данным издания, КТ органов грудной клетки показало, что в левом легком артистки есть признаки распространения вирусной пневмонии, а в правом продолжается процесс уплотнения легочной ткани без положительной динамики.

Певица МакSим находится в критическом состоянии
Певица МакSим находится в критическом состоянии / Фото: instagram.com/maksimartist

Также была сделана лучевая диагностика – структурных изменений в головном мозге исполнительницы не выявлено. Все остальные органы продолжают выполнять свою работу.

Напомним, российскую певицу МакSим госпитализировали сразу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась высокая температура, но тем не менее было принято решение не отменять выступление. Сообщалось, что у певицы тяжелая пневмония и поражение легких 40%. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя несколько дней появилась информация об ухудшении состояния МакSим и что теперь поражение легких 80%.

Смотрите полное выступление МакSим с того самого концерта в Казани:

Ранее сообщалось, что налоговая заблокировала счета певицы МакSим, которая сейчас лежит в коме.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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