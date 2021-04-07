Леся Нікітюк засвітила своє старе фото в випускному альбомі
З того часу зірка майже не змінилася
Телеведуча і блогерка Леся Нікітюк, яка попросила ЗМІ не лякати її маму, похвалилася своїм зовнішнім виглядом в юності.
Зірка опублікувала в Instastories ролик, в якому показала свої фото в випускному університетському альбомі. На портретному знімку в неї практично така ж стрижка, як зараз. У випускниці Лесі також був яскравий макіяж – губи червоного відтінку і пишні чорні вії.
"Я відкриваю цей альбом, щоб показати вам Лесюнб. Лесюня була дуже красива, почті і без фільтров Інстаграм", – проспівала на відео 33-річна ведуча.
Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк прийшла до перукаря на фарбування і відстригла волосся.
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