Найкращий серіал 2019 року посилився шведською зіркою

Серіаломанам не доведеться нудьгувати, тому що серед майбутніх прем'єр – продовження найкращого серіалу 2019 року "Спадкоємці"

Третій сезон комедійно-драматичного серіалу "Спадкоємці", який отримав нагороду "Золотий глобус-2020" (друга за важливістю після "Оскара"), що зробило його найкращим серіалом 2019 року, вийде вже цьогоріч. У центрі сюжету – сім'я старіючого мільярдера Логана Роя, нащадки якого починають боротьбу за "трон". А поки творці готують прем'єру, пропонуємо подивитися перший і другий сезон серіалу "Спадкоємці" на OLL.TV. Далі – розповідаємо про сюжет і акторів.

Кадр з серіалу "Спадкоємці" Фото: themoviedb.org

Сюжет

Комедійно-драматичний серіал "Спадкоємці" розповідає про впливову сім'ю медіамагнатів. Зовнішнє благополуччя сім'ї Рой зовсім не відповідає тому, що відбувається всередині. Могутній глава сім'ї, управитель медіаконгломерату Waystar Royco Логан Рой відчуває, що його здоров'я погіршується. Тим часом четверо його дітей починають готуватися до життя без батька – кожен з них має намір боротися за владу в компанії.

У серіалі зіграли: Хіам Аббасс ("Той, що біжить по лезу 2049"), Ніколас Браун ("Добре бути тихонею"), Браян Кокс ( "Троя" і "Доктор Хто"), Кіран Калкін ("Фарго"), Джеремі Стронг ("Гра на зниження", "Велика гра"), Меттью Макфедьен та інші.

Цікаві факти про серіал "Спадкоємці":

У третьому сезоні серіалу Олександр Скарсгард зіграє Лукаса Метссона, главу фірми в області високих технологій.

Серіал став найкращим серіалом року за версією премії "Еммі", отримавши одразу 4 нагороди в ключових номінаціях.

Історія серіалу заснована на сім'ї та медіаімперії Руперта Мердока. Хоча співавтор Джессі Армстронг категорично заявив, що шоу не про Мердока.

У шоу присутні елементи з "Короля Ліра".

Раніше ми поділилися подробицями другого сезону популярного серіалу "Чому жінки вбивають".

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