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Лучший сериал 2019 года усилился шведской звездой

Сегодня, 17:47

Сериаломанам не придется скучать, потому что среди грядущих премьер – продолжение лучшего сериала 2019 года "Наследники"

Третий сезон комедийно-драматического сериала "Наследники", который получил награду "Золотой глобус-2020" (вторая по важности после "Оскара"), что сделало его лучшим сериалом 2019 года, выйдет уже в этом году. В центре сюжета – семья стареющего миллиардера Логана Роя, отпрыски которого начинают борьбу за "трон". А пока создатели готовят премьеру, предлагаем посмотреть первый и второй сезон сериала "Наследники" на OLL.TV. Далее – рассказываем о сюжете и актерах.

Кадр из сериала "Наследники"
Кадр из сериала "Наследники"
Фото: themoviedb.org

Сюжет

Комедийно-драматический сериал "Наследники" рассказывает о влиятельной семье медиамагнатов. Внешнее благополучие семьи Рой совсем не соответствует тому, что происходит внутри нее. Могущественный глава семьи, управляющий медиа-конгломератом Waystar Royco Логан Рой ощущает, что его здоровье ухудшается. Тем временем четверо его детей начинают готовиться к жизни без отца – каждый из них намерен бороться за власть в компании.

В сериале сыграли: Хиам Аббасс ("Бегущий по лезвию 2049"), Николас Браун ("Хорошо быть тихоней"), Брайан Кокс ("Троя" и "Доктор Кто"), Киран Калкин ("Фарго"), Джереми Стронг ("Игра на понижение", "Большая игра"), Мэттью Макфэдьен и другие.

"Наследники"
смотрите на olltv
Смотреть

Интересные факты о сериале "Наследники":

  • В третьем сезоне сериала Александр Скарсгард сыграет Лукаса Мэтссона, главу фирмы в области высоких технологий.
  • Сериал стал лучшим сериалом года по версии премии "Эмми", получив сразу 4 награды в ключевых номинациях.
  • История сериала основана на семье и медиа-империи Руперта Мердока. Хотя соавтор Джесси Армстронг категорически заявил, что шоу не о Мердоке.
  • В шоу присутствуют элементы из "Короля Лира".

Ранее мы поделились подробностями второго сезона популярного сериала "Почему женщины убивают".

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