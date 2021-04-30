Прем'єра нового містичного серіалу Теорія зла: чому варто подивитися

3 травня в 21:00 на телеканалі "Україна" вийдуть прем'єрні серії драми "Теорія зла". Серіал складатиметься з восьми епізодів

Новий серіал "Теорія зла" виробництва компанії Saga Pictures на замовлення телеканалу "Україна" розповість гостроцікаву історію життя психологині Олени Скляренко, яка несподівано потрапляє в круговорот дивних містичних подій.

В один момент життя психологині і матері трьох дітей Олени Скляренко стає схожим на пекло: дивні дзвінки у двері, постійне переслідування родини, містичні знаки і лякаючі історії клієнтів. Паралельно починає руйнуватись життя старшого оперуповноваженого Олега Колесника. Олені та Олегу необхідно розібратися, що або хто на них полює, і зупинити зло перш ніж воно знищить їх.

Кадр із серіалу "Теорія зла" Фото: прес-служба

Головну роль у серіалі зіграла відома нідерландська акторка, телеведуча і блогерка Вікторія Кобленко. Артистка зізналась – давно мріяла зіграти психолога, адже у Нідерландах режисери та продюсери бачать її виключно в ролі "залізної леді".

"Можливо, я собі навіть наворожила цю роль (сміється). Коли ввели карантин, я стала займатися речами, на які зазвичай не вистачає часу: майстер-класи, курси. І один коуч запитав, кого б я хотіла зіграти. Тоді я задумалась і зрозуміла, що ніколи не грала психолога, а це цікаво! А через кілька місяців прийшов такий запит. Тож зірки зійшлися якимось магічним чином", – поділилась нідерландська акторка Вікторія Кобленко.

Кадр із серіалу "Теорія зла" Фото: прес-служба

Акторка зазначила – завдяки тому, що заздалегідь побачила себе у такій ролі, підготовка до проєкту далася їй дуже легко. До того ж, всі події і проблеми у житті її героїні дали їй можливість пережити цілий спектр різних емоцій, а ще проявити себе у фізично складних сценах, тому що всі трюки вона виконувала самостійно.

Щобільше, з’ясувалось, що роль Олега Колесника дісталася популярному акторові Михайлу Гаврилову теж неспроста. Актор зізнається – все, що проживає його герой у картині, зовсім недавно він відчув сам.

Михайло Гаврилов Фото: прес-служба

"Мене зачепила ця історія, тому що іноді, з волі випадку, відбувається так, що у проєктах і грати багато не треба – події у кадрі перетинаються з тим, що відбувається у реальному життію. Мій герой насолив не тим людям, і це йому повернулось. При чому вдарило у найнесподіваніший момент – коли у мого героя шкереберть пішло особисте життя. Але потім виявиться, що і це сталося невипадково. Тут дуже непростий сюжет – багато недомовленості, містики. Цікаво це проживати", – розповів Михайло Гаврилов на знімальному майданчику телеканалу "Україна".

Головні ролі у фільмі виконують Вікторія Кобленко, Михайло Гаврилов, Аліса Лукшина, Микита Тарасов, Єгор Пчолкін, Дмитро Усов, Михайло Кукуюк, Ольга Морозова, Олександр Мавріц, Сергій Фролов і Ксенія Ніколаєва.

Кадр із серіалу "Теорія зла" Фото: прес-служба

Режисер-постановник – Олександр Кирієнко. Оператор-постановник – Костянтин Пономарьов. Художник-постановник – Дмитро Баран. Продюсери – Наталя Стрибук, Вікторія Корогод, Ігор Волков, Сергій Баранов. Виробництвом серіалу на замовлення каналу "Україна" займався продакшн Saga Pictures.

Дивіться прем'єрні серії драми "Теорія зла" з 3 травня о 21:00 на телеканалі "Україна".

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