Чорний телефон сина Стівена Кінга обізветься 28 січня 2022 року

У Голлівуді планують зняти новий фільм жахів "Чорний телефон" за оповіданням сина легендарного письменника Стівена Кінга – Джо Гілла. Розповідаємо, що відомо про майбутню стрічку

Режисер Скотт Дерріксон, відомий за фільмами "Шість демонів Емілі Роуз", "Сіністер" і "Доктор Стрендж", знову готується лякати глядачів. Фільммейкер відновив співпрацю зі студією Blumhouse і зніме для неї фільм жахів "Чорний телефон", заснований на однойменному оповіданні Джо Гілла.

За сюжетом, підлітка Джона Фінні викрав вбивця-садист і замкнув у звуконепроникному підвалі, вкритому плямами крові. Усе, що у нього є, – старий телефон, давно від'єднаний від мережі, але ночами він дзвонить, а в трубці чути голоси попередніх жертв...

Роль жертви дісталася Мейсону Темзу, тоді як лиходія зіграє Ітан Гоук.

Дерріксон, Каргілл і Джейсон Блюм продюсують картину, а Джо Гілл стане виконавчим продюсером. Зазначена компанія майстрів уже працювала разом над фільмом жахів "Сіністер" 2012 року, який доступний для перегляду на OLL.TV.

Кадр з фільму "Сіністер" Фото: kino-teatr.ru

У центрі сюжету фільму "Сіністер" – журналіст Еллісон Освальт, який переїжджає в будинок, де загинула інша сім'я. Еллісон знаходить старі відео, на яких показані моторошні вбивства кожного із членів сім'ї. І на кожному із записів присутня якась темна постать...

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