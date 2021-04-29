Жінки продовжать убивати за подружню невірність

Продовження комедійно-драматичного серіалу "Чому жінки вбивають" про трьох героїнь з різних епох, які стикаються з зрадами своїх чоловіків, по-справжньому здивує глядачів

Стрімінговий сервіс Paramount + представив промо-ролик і постер другого сезону "Чому жінки вбивають", старт якого запланований на 3 червня. Інформації про сюжет поки небагато, але, схоже, нас чекає абсолютно нова 10-серійна історія з іншими героями. Відомо, що головні ролі виконають Нік Фрост і Еллісон Толман.

Нік Фрост і Еллісон Толман Фото: instagram.com/friedgold, instagram.com/allison_tolman

Події другого сезону чорної комедії розгортаються в 1949 році. Це історія про зовнішню красу, про приховану за фасадом привабливості істину, про наслідки байдужості з боку суспільства і про те, як далеко готова зайти жінка, щоб домогтися визнання та уваги оточення. Толман зіграє домогосподарку Альму, чиє щастя валиться, коли вона дізнається про таємне хобі свого чоловіка Бертрама (Фрост), доброго і життєрадісного ветеринара.

Творцем проєкту знову виступив Марк Черрі ("Відчайдушні домогосподарки"), який також є виконавчим продюсером нарівні з Браяном Грейзером і Семі Кім Фолві. Виробництвом займаються Imagine Studios і CBS Television Studios.

Поки новинка готується до виходу можна подивитися перший сезон комедійно-драматичного серіалу, який доступний за передплатою на OLL.TV.