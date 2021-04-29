Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Жінки продовжать убивати за подружню невірність

Сьогодні, 17:46

Продовження комедійно-драматичного серіалу "Чому жінки вбивають" про трьох героїнь з різних епох, які стикаються з зрадами своїх чоловіків, по-справжньому здивує глядачів

Стрімінговий сервіс Paramount + представив промо-ролик і постер другого сезону "Чому жінки вбивають", старт якого запланований на 3 червня. Інформації про сюжет поки небагато, але, схоже, нас чекає абсолютно нова 10-серійна історія з іншими героями. Відомо, що головні ролі виконають Нік Фрост і Еллісон Толман.

Нік Фрост і Еллісон Толман
Нік Фрост і Еллісон Толман
Фото: instagram.com/friedgold, instagram.com/allison_tolman

Події другого сезону чорної комедії розгортаються в 1949 році. Це історія про зовнішню красу, про приховану за фасадом привабливості істину, про наслідки байдужості з боку суспільства і про те, як далеко готова зайти жінка, щоб домогтися визнання та уваги оточення. Толман зіграє домогосподарку Альму, чиє щастя валиться, коли вона дізнається про таємне хобі свого чоловіка Бертрама (Фрост), доброго і життєрадісного ветеринара.

Творцем проєкту знову виступив Марк Черрі ("Відчайдушні домогосподарки"), який також є виконавчим продюсером нарівні з Браяном Грейзером і Семі Кім Фолві. Виробництвом займаються Imagine Studios і CBS Television Studios.

Поки новинка готується до виходу можна подивитися перший сезон комедійно-драматичного серіалу, який доступний за передплатою на OLL.TV.

Кадр з серіалу "Чому жінки вбивають"
Кадр з серіалу "Чому жінки вбивають"
Фото: CBS

Перший сезон серіалу розповідає історію трьох жінок, які жили в одному особняку в різні проміжки часу: домогосподарка в 60-х, світська левиця у 80-х і юристка у 2019 році, кожна з яких стикається з подружньою невірністю.

"Чому жінки вбивають"
дивiться на olltv
Дивитися

Сьогодні ми зробили огляд на новий сезон популярного серіалу "Розповідь служниці" – дивіться тут.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Три причини, чому мультфільм Душа має побачити кожен дорослий 7 фільмів-лауреатів Оскара-2021, які дійсно варті уваги Фільми тижня
серіали oll.tv що подивитися
Реклама

Новини партнерів

Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Быстро и просто: драники из картофеля “как у бабушки”
Быстро и просто: драники из картофеля “как у бабушки”
Блогер раскрыл вульгарный смысл песни Macarena и потряс Сеть
Блогер раскрыл вульгарный смысл песни Macarena и потряс Сеть
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова

Популярні статті

Сьогодні, 11:50Фаново

Страсна п'ятниця-2021: головні прикмети дня

Сьогодні, 05:54Психо

Гороскоп на сьогодні 29 квітня для всіх знаків зодіаку: Близнята, вам пощастить!

Вчора, 19:25Зірково

Відео дочки Пугачової розчулило шанувальників: Яка ж вона чарівна

Вчора, 19:09Фаново

Привітання у віршах і картинках з Чистим четвергом

Вчора, 18:13Смачно

Як приготувати бограч на багатті – рецепт закарпатської страви

Вчора, 12:03Фаново

Чистий четвер-2021: що не можна робити в свято

Вчора, 05:15Психо

Гороскоп на сьогодні 28 квітня для всіх знаків зодіаку: Риби, не тринькайте!

27 квітняЗірково

4000 гривень за 20 кв м! Дружина Павліка поскаржилася на клінінгову компанію та відгуки блогерів

27 квітняЗірково

Лобода і Лорак прийшли на російське МУЗ-ТБ. Дорофєєва з ними у номінації Найкраще жіноче відео

27 квітняСмачно

7 несподіваних страв з хека, які ви захочете готувати постійно

27 квітняФаново

Чистий четвер: головні прикмети свята

27 квітняЗірково

Кіркоров напередодні 54-річчя заявив про своє особисте життя: Я собі ні в чому не відмовляю

27 квітняСмачно

Як приготувати шампіньйони на багатті: інструкція і 3 рецепти маринадів

27 квітняЗірково

Меладзе відреагував на звинувачення Лорак в харасменті: Який негідник це придумав?

27 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 27 квітня для всіх знаків зодіаку: Водолій, не тупи!

26 квітняФаново

Чистий четвер-2021: традиції свята

Новини партнерів

Свекла по-царски: в сто раз вкуснее шубы
Свекла по-царски: в сто раз вкуснее шубы
Кейт Міддлтон і принц Вільям святкують 10 років шлюбу
Кейт Міддлтон і принц Вільям святкують 10 років шлюбу
Актриса из “Холостяка” показала себя в кожаном платье
Актриса из “Холостяка” показала себя в кожаном платье
Вчені знайшли «слабке місце» у COVID-19
Вчені знайшли «слабке місце» у COVID-19
Все девушки должны быть бездетными: вокалистка "ВИА Гры" Попова
Все девушки должны быть бездетными: вокалистка "ВИА Гры" Попова
Седокова показала себя "толстой"
Седокова показала себя "толстой"
Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Кайли Дженнер показала пышные формы в белье. Фото
Кайли Дженнер показала пышные формы в белье. Фото

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти