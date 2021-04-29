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Вийшов 4 сезон Розповідь служниці. Чого чекати від продовження серіалу і чи варто дивитися?

Сьогодні, 15:57

Конкурент Netflix платформа Hulu випустила перші три епізоди нового сезону серіалу "Розповідь служниці". Але він отримав неоднозначні відгуки глядачів

Вчора відбулася одна з головних серіальних прем'єр квітня – четвертий сезон "Розповідь служниці". Це драма-антиутопія, яка розповідає про життя в патріархально-тоталітарній державі, де жінки позбавлені будь-яких прав, а у світі поширюється епідемія безпліддя.

Перший сезон заснований на однойменному романі Маргарет Етвуд і отримав масу позитивних відгуків і овації акторській грі Елізабет Мосс. Наступні два – мали вже не такі високі рейтинги, але гостроцікавий сюжет втримав глядачів біля екранів. А ось новий, четвертий сезон відродив бурхливі суперечки серед серіаломанів. Що чекати від нового сезону "Розповідь служниці" і чи варто його дивитися – читайте далі.

Кадри з серіалу "Розповідь служниці"
Кадри з серіалу "Розповідь служниці"
Фото: themoviedb.org, Скріншот з YouTube

Про що серіал?

Дія сюжету розгортається в Америці в невизначеному майбутньому. Головна героїня Джун, яку грає Елізабет Мосс, живе в тоталітарній державі Ґілеад, де жінки є "нижчим сортом" суспільства. Є служниці, які народжують дітей для високопоставлених осіб, чиї дружини безплідні. Але всі жінки, які вступили в другий шлюб, вважаються зрадницями держави, тому їх відправляють в особливі "червоні центри" на перевиховання.

Джун є якраз такою жінкою – вона друга дружина Люка і у них є спільна дитина. Одного разу, коли Джун намагається втекти з донькою в Канаду, її ловлять, відправляють до "червоного центру", а після цього вона стає служницею командора Фреда. Тому її називають Фредова, оскільки вона його власність. Паралельно з тим, як Джун починає виношувати дитину Фреда, вона розробляє свій план – втекти та розшукати свою дочку.

У другому сезоні їй вдається вивезти за кордон свою дочку, але вона сама залишається, щоб врятувати свою старшу дитину

В останній серії третього сезону Джун нарешті починає втілювати свій план – відвезти дітей Гілеада в Канаду на літаку. Хоч все проходить успішно, але самій Джун не вдається вибратися.

"Розповідь служниці"
"Розповідь служниці"
Фото: YouTube

Що відбувається в 4 сезоні "Розповіді служниці"?

Джун очолює повстання служниць і починає війну проти Гілеада. Для Джун це не просто прагнення перемогти, а бажання помститися тим, хто завдавав їй і іншим служниць біль. У цьому їй допомагає служниця Джанін і коханець Нік. Звичайно ж, Фред, від якого втекла Джун, розшукуватиме її, щоб її вбити.

Хто в головних ролях?

Роль Джун Осборн грає 38-річна Елізабет Мосс, відома за серіалами "Західне крило", "Божевільні" і "Анатомія пристрасті". За свою роль в "Розповіді служниці" акторка отримала престижну нагороду "Золотий глобус" у 2018 році та багатомільйонну армію шанувальників.

Елізабет Мосс в ролі Джун Осборн, Фредовой
Елізабет Мосс в ролі Джун Осборн, Фредовой
Фото: themoviedb.org

Роль жорстокого Фреда, служницею якого стає Джун, зіграв 50-річний британський актор Джозеф Файнс. Він брат Рейфа Файнса, якого ви можете знати по ролі Волан Де Морта в "Гаррі Поттері".

Джозеф Файнс в ролі Фреда Уотерфорда
Джозеф Файнс в ролі Фреда Уотерфорда
Фото: Скріншот из Daily Mail

Роль коханця Джун, Ніка, грає 35-річний Макс Мінгелла ("Соціальна мережа", "Пила: Спіраль").

Макс Мінгелла
Макс Мінгелла
Фото: Imdb.com

Що не так з 4 сезоном?

Серед усього, що розчарувало глядачів у новому сезоні "Розповіді служниці", можна виділити наступне.

  • Усе знято в темних відтінках і персонажів навряд чи можна відрізнити один від одного.
  • Занадто багато жорстоких сцен з тортурами та кривавими допитами.
  • Головна героїня Джун начебто невразлива. Наприклад, вона виживає після важких поранень і виглядає непереможною, що виглядає дуже неправдоподібно.
  • Численні страждання і переживання головних героїв просто перестають викликати будь-які емоції та співпереживання.

Дивіться оригінальний трейлер серіалу "Розповідь служниці" 4 сезон:

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