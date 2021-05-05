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Охорона Басти напала на українця через нагадування про Крим (відео)

Сьогодні, 04:20

Хлопці спортивної зовнішності, що супроводжували репера, агресивно відреагували на спробу киянина пояснити артисту, чий Крим

Охорона російського репера Басти (Василь Вакуленко), якого напередодні помітили в Києві, напала на українця, який намагався пояснити йому, чий насправді Крим, а очевидця інциденту змусили видалити відео.

Про це повідомив активіст Сергій Стерненко в Facebook, опублікувавши надані йому відео.

Автор відео розповів, що він спеціально під'їхав до київського ресторану Mocco, коли дізнався, що там знаходиться Баста і розповів йому, чий Крим, знімаючи це на відео. Репер ніяк не відреагував, а його охорона спробувала відтіснити киянина.

"Встиг на вході перетнутися поглядами з Василем, який був всередині, і повідомив йому, що "Василій, хочу нагадати вам що Крим – Україна! Крим – український! Баста виступав в окупованому Криму!" – повідомив він.

Після його слів про Крим до чоловіка підбігла охорона установи і ще кілька спортивних молодиків.

"Охорона почала зачиняти двері, а молодики випхали мене із закладу, почалася атака на мене. Василь у своєму оточенні робив нейтральний вигляд" , – розповів він.

На другому відео видно, як киянину погрожує один з охоронців репера.

За словами киянина, його дії з боку знімав ще один чоловік, що під'їхав до ресторану після поста Стерненка, але охорона Басти змусила його видалити відео.

Нагадаємо, 3 травня до Києва приїхав російський репер Баста, який внсений до бази сайту "Миротворець" і якому раніше був заборонений в'їзд в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму.

Ми також писали, що в інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак Баста назвав себе українцем, але не захотів відповідати на запитання "Чий Крим?".

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Київ Крим охорона баста напад
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