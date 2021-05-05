Охорона Басти напала на українця через нагадування про Крим (відео)

Хлопці спортивної зовнішності, що супроводжували репера, агресивно відреагували на спробу киянина пояснити артисту, чий Крим

Охорона російського репера Басти (Василь Вакуленко), якого напередодні помітили в Києві, напала на українця, який намагався пояснити йому, чий насправді Крим, а очевидця інциденту змусили видалити відео.

Про це повідомив активіст Сергій Стерненко в Facebook, опублікувавши надані йому відео.

Автор відео розповів, що він спеціально під'їхав до київського ресторану Mocco, коли дізнався, що там знаходиться Баста і розповів йому, чий Крим, знімаючи це на відео. Репер ніяк не відреагував, а його охорона спробувала відтіснити киянина.

"Встиг на вході перетнутися поглядами з Василем, який був всередині, і повідомив йому, що "Василій, хочу нагадати вам що Крим – Україна! Крим – український! Баста виступав в окупованому Криму!" – повідомив він.

Після його слів про Крим до чоловіка підбігла охорона установи і ще кілька спортивних молодиків.

"Охорона почала зачиняти двері, а молодики випхали мене із закладу, почалася атака на мене. Василь у своєму оточенні робив нейтральний вигляд" , – розповів він.

На другому відео видно, як киянину погрожує один з охоронців репера.

За словами киянина, його дії з боку знімав ще один чоловік, що під'їхав до ресторану після поста Стерненка, але охорона Басти змусила його видалити відео.

Нагадаємо, 3 травня до Києва приїхав російський репер Баста, який внсений до бази сайту "Миротворець" і якому раніше був заборонений в'їзд в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму.

Ми також писали, що в інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак Баста назвав себе українцем, але не захотів відповідати на запитання "Чий Крим?".

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